Як США допомагатимуть Україні в Чорному морі: пояснення американського дипломата

США контролюватимуть ситуацію в Чорному морі та співпрацюватимуть з Україною, аби попередити зовнішню агресію та загрози. Окрім того, в Україну цього року приїдуть два американські катери.

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент заявив, що після захоплення Росією українських кораблів безпеки у Чорному морі немає, пише УНІАН.

Читайте також: Світ не забув цинічної брехні, – Помпео про Росію та окупований Крим

Під час брифінгу в межах першої міжнародної конференції "Одеські дебати: об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів" дипломат наголосив, що США будуть і надалі співпрацювати з Україною у цій сфері.



Аби захиститися від зовнішньої агресії, Україна братиме участь у спільних навчаннях, тренінгах. Окрім того, важливою складовою є регулярна присутність у чорному морі кораблів США.

Два американських військових катери, переданих Україні у вересні в Балтіморі, що в США, прибудуть в розпорядження Військово-морських сил ЗСУ у 2019 році. Також Кент нагадав, що в Балтиморі в вересні минулого року відбулася церемонія передачі Україні двох катерів класу Island.

Зараз два корабля в Балтиморі. Це вже майно України, але вони ще не готові перетнути океан, щоб працювати в Чорному морі. Але це відбудеться в поточному році,

– сказав заступник помічника держсекретаря США.

Це дасть Україні нові можливості в патрулюванні Чорного моря. Дипломат також відповів на питання про позицію США з приводу окупації Криму.

"Наша позиція чітка і ясна: Крим - це Україна. Крапка", – підкреслив він.

Зазначимо, у Генштабі ЗСУ повідомляють, що вже цього року до складу Військово-морських сил Збройних сил України приймуть малий броньований артилерійський катер і два десантних катери.

Катери Island – які вони?Катер USCGC Cushing WPB-1321 збудували на суднобудівній верфі Bollinger Shipyard у штаті Луїзіана. Введений до складу Берегової охорони США у 1988 році. Порт приписки судна – Атлантік Біч, штат Північна Кароліна. Його повна водотоннажність складає 170,9 тонн.





Другий катер USCGC Drummond WPB-1323 збудували на суднобудівній верфі Bollinger Shipyard у Луїзіані. На службі в Береговій охороні США з 1988 року. Порт приписки – Маямі Біч, штат Флорида. Його повна водотоннажність складає 167,76 тонн.





Зазначається, що українська сторона вже провела дефектування катерів USCGC Cushing та USCGC Drummond, а також їх систем та механізмів – вони перебувають у гарному технічному стані.