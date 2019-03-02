Це маячня, – генерал США жорстко розкритикував країни НАТО через агресію Росії в Україні

Захід повинен знову контролювати ситуацію і змусити Росію реагувати та відповідати за свої дії. Москві не можна давати шанс обирати – він навіть приблизно не повинен сподіватись на визнання агресії в Україні.

Командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес різко засудив заходи комерційних суден країн-членів НАТО до потрів окупованого Криму, пише УНН.

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Під час першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі він наголосив, що Захід повинен відкинути будь-який натяк на визнання окупації півострова.

Той факт, що комерційні судна з країн НАТО, таких як Туреччина, заходять у Севастополь, для мене є неймовірним. Як ми можемо, якщо Україна сказала, що ці порти закриті, у країнах НАТО чи інших державах заходити в ці порти так, наче це нормальна справа,

– сказав він.

Американський генерал впевнений, що Захід повинен "повернути собі ініціативу".

"Я втомився реагувати на Росію весь час. Ми маємо взяти на себе ініціативу і змусити їх реагувати на наші дії, для того, щоб дати відсіч їхній агресії і їх триваючій експансії", – зазначив Ходжес.

Він також зазначив, що колишній держсекретар США називав це "горизонтальною ескалацією". Так, необхідно змусити Росію "дивитись в усі боки, не дозволити їм обирати, де все відбудеться".

Окрім того, країни світу не мають підтримувати плани Росії щодо схвалення моніторингу у Керченській протоці лише "один день".

Думка про те, що спостерігачі будуть лише один день дивитись, чи вирішить Росія дозволити кораблям проходити через Керченську протоку, це – маячня. Це фактично визнання, що Росія має право обирати, це божевільне визнання їхнього суверенітету. Ми маємо це заперечити,

– наголосив генерал.

Як присутність міжнародних спостерігачів на Азові впливає на дії Росії?Нащодано у Маріуполь прибули глави МЗС Чехії Томаш Петршічек і Данії Андрес Самуельсен спільно з українським міністром Павлом Клімкіним. Через цей візит європейських дипломатів Росія почала пропускати більше суден через Керченську протоку. За словами Клімкіна, РФ боїться міжнародного тиску і буде пропускати більше суден до українських портів через протоку, якщо в регіоні будуть присутніми міжнародні спостерігачі.

Зі свого боку, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент нагадав, що США контролюватимуть ситуацію в Чорному морі та співпрацюватимуть з Україною, аби попередити зовнішню агресію та загрози. Окрім того, в Україну цього року приїдуть два американські катери.

Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.