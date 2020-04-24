Это будет интересное шоу, – социолог сказал, поддержат ли украинцы назначение Саакашвили

Михаил Саакашвили очень быстро набрал высокие рейтинги в Украине. Однако из-за своей эмоциональности так же быстро их потерял. Поддержат ли украинцы его назначение на этот раз – читайте далее.

Социолог Алексей Антипович в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале сказал, что сейчас трудно точно спрогнозировать, как украинцы оценят назначение Саакашвили в правительстве. Однако подчеркнул: "Это будет интересное шоу – однозначно".

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Он думает, что рост рейтингов будет, ведь Саакашвили "вышел из тени", о нем все будут говорить.

"То есть с нуля он получит определенный рост уровня поддержки. Говорить о 5% голосов на предстоящих местных или парламентских выборах еще рано. Но, если он сможет говорить все, что думает, то конечно, он найдет своих поклонников очень быстро", – отметил Антипович.

Смотрите полное видео интервью с Алексеем Антиповичем на 24 канале:

Что известно о назначении Саакашвили

Уже вскоре Михаила Саакашвили могут назначать вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля.

Эту должность экс-главе Одесской ОГА предложил Владимир Зеленский.

Сам Саакашвили также подтвердил, что получил такое предложение от президента. Политик заявил, что успел провести разговор с премьером и готовится презентовать в Раде свою программу неотложных изменений.

24 апреля Саакашвили встречался с президентской фракции. Однако по информации СМИ, ему не удалось убедить "слуг народа" проголосовать за его назначение. Из-за этого он будет искать поддержку в других партиях.

Саакашвили и Украина / Инфографика 24 канала