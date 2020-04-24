Це буде цікаве шоу, – соціолог сказав, чи підтримають українці призначення Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі дуже швидко набрав високі рейтинги в Україні. Однак через свою емоційність так само швидко їх втратив. Чи підтримають українці його призначення цього разу – читайте далі.
Соціолог Олексій Антипович в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі сказав, що наразі важко точно спрогнозувати, як українці оцінять призначення Саакашвілі в уряді. Однак наголосив: "Це буде цікаве шоу – однозначно".
До слова Зараз Україною керують 5 – 6 людей, – Саакашвілі розповів, що робитиме на посаді віцепрем'єра
Він думає, що зростання рейтингів буде, адже Саакашвілі "вийшов з тіні", про нього всі будуть говорити.
"Тобто з нуля він отримає певне зростання рівня підтримки. Говорити про 5% голосів на майбутніх місцевих чи парламентських виборах ще зарано. Але, якщо він зможе говорити все, що думає, то звісно, він знайде своїх прихильників дуже швидко", – зазначив Антипович.
Дивіться повне відео інтерв'ю з Олексієм Антиповичем на 24 каналі:
Що відомо про призначення Саакашвілі
- Вже незабаром Міхеїла Саакашвілі можуть призначати віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.
- Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.
- Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.
- 24 квітня Саакашвілі зустрічався з президентської фракції. Однак за інформацією ЗМІ, йому не вдалось переконати "слуг народу" проголосувати за його призначення. Через це він шукатиме підтримку в інших партіях.