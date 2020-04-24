Це буде цікаве шоу, – соціолог сказав, чи підтримають українці призначення Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі дуже швидко набрав високі рейтинги в Україні. Однак через свою емоційність так само швидко їх втратив. Чи підтримають українці його призначення цього разу – читайте далі.

Соціолог Олексій Антипович в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі сказав, що наразі важко точно спрогнозувати, як українці оцінять призначення Саакашвілі в уряді. Однак наголосив: "Це буде цікаве шоу – однозначно".

До слова Зараз Україною керують 5 – 6 людей, – Саакашвілі розповів, що робитиме на посаді віцепрем'єра

Він думає, що зростання рейтингів буде, адже Саакашвілі "вийшов з тіні", про нього всі будуть говорити.

"Тобто з нуля він отримає певне зростання рівня підтримки. Говорити про 5% голосів на майбутніх місцевих чи парламентських виборах ще зарано. Але, якщо він зможе говорити все, що думає, то звісно, він знайде своїх прихильників дуже швидко", – зазначив Антипович.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Олексієм Антиповичем на 24 каналі:

Що відомо про призначення Саакашвілі

Вже незабаром Міхеїла Саакашвілі можуть призначати віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.

Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.

Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.

24 квітня Саакашвілі зустрічався з президентської фракції. Однак за інформацією ЗМІ, йому не вдалось переконати "слуг народу" проголосувати за його призначення. Через це він шукатиме підтримку в інших партіях.



Саакашвілі і Україна / Інфографіка 24 каналу