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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зараз Україною керують 5 – 6 людей, – Саакашвілі розповів, що робитиме на посаді віцепрем'єра

      - Читать новость на русском
      Міхеїл Саакашвілі / kommersant.ru

      Ймовірний віце-прем'єр України з реформ Міхеїл Саакашвілі 23 квітня поділився планами щодо роботи в уряді Дениса Шмигаля. Він запевняє, що займатиметься питанням дерегуляції.

      Саакашвілі зазначив, що відтепер в пріоритеті повинен бути український народ. В інтерв'ю НВ він наголосив, що зараз Україні "потрібно розширювати середній клас".

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      Так, зараз країною керують 5−6 людей, в Україні діє феодальна олігархічна система. Це потрібно змінювати. Тому, перш за все, я вважаю, що потрібно розширювати середній клас,
      – сказав він.

      Працюючи в уряді, Саакашвілі хотів би сконцентруватися на двох моментах:

      • переговори з МВФ,
      • дерегуляція і зміцнення малого і середнього бізнесу.

      Як Саакашвілі планує співпрацювати з Радою

      Експрезидент Грузії вважає, що парламент має стати важливим драйвером в реалізації реформ. На його думку, зараз зв'язок між урядом і Верховною Радою не налагоджений. А уряд хоче, щоб депутати автоматично підтримували всі їхні законопроєкти, нічого навіть їм не пояснюючи.

      Саакашвілі вказує, що без комунікації з більшістю і без підтримки Ради проводити реформи складно.

      Що відомо про призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ

      • Саакашвілі заявляє, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
      • Водночас Володимир Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
      • За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалюють можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром. Водночас є інформація, що Саакашвілі почав неформально зустрічатися із депутатами "Слуги народу". Він начебто переконує їх проголосувати за його призначення в уряд.
      • Завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єр-міністром з питань реформ.
      • Втім глава фракції Олександр Корнієнко прогнозує, що це станеться вже у вівторок, або середу наступного тижня.


      Саакашвілі та Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Новини України Верховна Рада Міхеїл Саакашвілі Реформи
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