Зараз Україною керують 5 – 6 людей, – Саакашвілі розповів, що робитиме на посаді віцепрем'єра
Ймовірний віце-прем'єр України з реформ Міхеїл Саакашвілі 23 квітня поділився планами щодо роботи в уряді Дениса Шмигаля. Він запевняє, що займатиметься питанням дерегуляції.
Саакашвілі зазначив, що відтепер в пріоритеті повинен бути український народ. В інтерв'ю НВ він наголосив, що зараз Україні "потрібно розширювати середній клас".
Актуально Саакашвілі розповів, чи знову конфліктуватиме з Аваковим
Так, зараз країною керують 5−6 людей, в Україні діє феодальна олігархічна система. Це потрібно змінювати. Тому, перш за все, я вважаю, що потрібно розширювати середній клас,
– сказав він.
Працюючи в уряді, Саакашвілі хотів би сконцентруватися на двох моментах:
- переговори з МВФ,
- дерегуляція і зміцнення малого і середнього бізнесу.
Як Саакашвілі планує співпрацювати з Радою
Експрезидент Грузії вважає, що парламент має стати важливим драйвером в реалізації реформ. На його думку, зараз зв'язок між урядом і Верховною Радою не налагоджений. А уряд хоче, щоб депутати автоматично підтримували всі їхні законопроєкти, нічого навіть їм не пояснюючи.
Саакашвілі вказує, що без комунікації з більшістю і без підтримки Ради проводити реформи складно.
Що відомо про призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ
- Саакашвілі заявляє, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
- Водночас Володимир Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
- За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалюють можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром. Водночас є інформація, що Саакашвілі почав неформально зустрічатися із депутатами "Слуги народу". Він начебто переконує їх проголосувати за його призначення в уряд.
- Завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єр-міністром з питань реформ.
- Втім глава фракції Олександр Корнієнко прогнозує, що це станеться вже у вівторок, або середу наступного тижня.
Саакашвілі та Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Посеред дня у центрі Львова застрелили чоловіка: затримали вже двох підозрюванихсьогодні , 18:06
-
Головні новини 23 квітня: невтішний прогноз від НБУ, бензин здешевшає на 10 – 15%сьогодні , 21:00
-
Зеленський знову звернувся до українців: про що говорив президентсьогодні , 17:07
-
Власника одного з найбільших провайдерів України підозрюють у державній зрадісьогодні , 21:27
-
Українські лікарі повернулися з Італії: фото та розповіді медиківсьогодні , 16:22
-
Я ставлю йому четвірку, – Кравчук про перемоги та провали Зеленського за ріксьогодні , 21:55