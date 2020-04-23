Зараз Україною керують 5 – 6 людей, – Саакашвілі розповів, що робитиме на посаді віцепрем'єра

Ймовірний віце-прем'єр України з реформ Міхеїл Саакашвілі 23 квітня поділився планами щодо роботи в уряді Дениса Шмигаля. Він запевняє, що займатиметься питанням дерегуляції.

Саакашвілі зазначив, що відтепер в пріоритеті повинен бути український народ. В інтерв'ю НВ він наголосив, що зараз Україні "потрібно розширювати середній клас".

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Так, зараз країною керують 5−6 людей, в Україні діє феодальна олігархічна система. Це потрібно змінювати. Тому, перш за все, я вважаю, що потрібно розширювати середній клас,

– сказав він.

Працюючи в уряді, Саакашвілі хотів би сконцентруватися на двох моментах:

переговори з МВФ,

дерегуляція і зміцнення малого і середнього бізнесу.

Як Саакашвілі планує співпрацювати з Радою

Експрезидент Грузії вважає, що парламент має стати важливим драйвером в реалізації реформ. На його думку, зараз зв'язок між урядом і Верховною Радою не налагоджений. А уряд хоче, щоб депутати автоматично підтримували всі їхні законопроєкти, нічого навіть їм не пояснюючи.

Саакашвілі вказує, що без комунікації з більшістю і без підтримки Ради проводити реформи складно.

Що відомо про призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ

Саакашвілі заявляє, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.

Водночас Володимир Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалюють можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром. Водночас є інформація, що Саакашвілі почав неформально зустрічатися із депутатами "Слуги народу". Він начебто переконує їх проголосувати за його призначення в уряд.

Завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єр-міністром з питань реформ.

Втім глава фракції Олександр Корнієнко прогнозує, що це станеться вже у вівторок, або середу наступного тижня.



Саакашвілі та Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу