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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Это был политический фаст-фуд, – в России отреагировали на пресс-марафон Зеленского

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      Украина не выпадает из российской повестки дня. Именно поэтому в РФ не могли обойти такое мероприятие как пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал собственный корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк.

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      По его словам, пресс-марафон подают в негативном свете.

      Ведь президент Украины не может им нравиться, и на этом акцентируется особое внимание. Говорят, что это был, как здесь говорят, политический фаст-фуд. Что встреча была очень бессмысленна, неинтересна, и по большому счету – время было потеряно,
      – подчеркнул Цимбалюк.

      С другой стороны, отметил журналист, в РФ сейчас делают акцент не на самом пресс-марафоне, а на том, что за это время президент, мол, никоим образом не обмолвился о разведении войск между оккупированным Донбассом и Украиной. Хотя на самом деле эту тему обсуждали, и не раз.

      "На это сейчас делают акцент, потому что, фактически, президента Украины президент РФ обвинил в том, что он не может управлять ситуацией на подконтрольной Украине территории, не может осуществить разведение войск – и в конечном итоге это ставит под вопрос встречу в нормандском формате", – сказал Цымбалюк.

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      Журналист добавил, что Кремль как таковой о пресс-марафоне ничего конкретного не заявлял. Но там обратили внимание в очередной раз на то, что якобы Украина хочет изменить порядок исполнения минских соглашений.

      И, фактически, сегодня представитель Кремля – в частности, пресс-секретарь Песков заявил, что изменение или предложение изменить порядок исполнения минских соглашений и поставить границу впереди – это будет означать, что Украина выходит из минских соглашений. И понятно, для чего они этого добиваются. Ведь это, по их мнению, должно привести к ликвидации санкции против РФ,
      – подчеркнул Цимбалюк.

      Что известно про пресс-марафон Зеленского9 октября ОП анонсировал пресс-марафон Владимира Зеленского. Событие состоялось 10 октября и продолжалось аж 14 часов, побив мировой рекорд пресс-конференций. Марафон проходил в необычном формате. Во-первых, он прошел в "Киевском рынке еды". Во-вторых, журналистов запускали к президенту на полчаса группами по 7-10 человек.

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского Украина – Россия
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