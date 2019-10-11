Це був політичний фастфуд, – в Росії відреагували на пресмарафон Зеленського

Україна не випадає з російського порядку денного. Саме тому в РФ не могли обминути такий захід як пресмарафон Президента України Володимира Зеленського.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив власний кореспондент УНІАН в Москві Роман Цимбалюк.

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За його словами, пресмарафон подають в негативному світлі.

Адже президент України не може їм подобатися, і на цьому акцентується особлива увага. Говорять, що це був, як тут кажуть, політичний фаст-фуд. Що зустріч була дуже незмістовна, нецікава, і за великим рахунком – час було втрачено,

– наголосив Цимбалюк.

З іншого боку, зазначив журналіст, в РФ зараз роблять акцент не на самому пресмарафоні, а на тому, що за цей час президент, мовляв, жодним чином не обмовився про розведення військ між окупованим Донбасом і Україною. Хоча насправді цю тему обговорювали, і не раз.

"На це зараз роблять акцент, тому що, фактично, президента України президент РФ звинуватив в тому, що він не може керувати ситуацією на підконтрольній Україні території, не може здійснити розведення військ – і зрештою це ставить під питання зустріч у нормандському форматі", – сказав Цимбалюк.

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Журналіст додав, що Кремль як такий про пресмарафон нічого конкретного не заявляв. Але там звернули увагу вчергове на те, що начебто Україна хоче змінити порядок виконання мінських угод.

І, фактично, сьогодні представник Кремля – зокрема, прессекретар Пєсков – заявив, що зміна чи пропозиція змінити порядок виконання мінських угод і поставити кордон попереду – це означатиме, що Україна виходить з мінських угод. І зрозуміло, для чого вони цього домагаються. Адже це, на їх думку, має призвести до ліквідації санкції проти РФ,

– підкреслив Цимбалюк.

Що відомо про пресмарафон Зеленського9 жовтня ОП анонсував пресмарафон Володимира Зеленського. Подія відбулася 10 жовтня і тривала аж 14 годин, побивши світовий рекорд пресконференцій. Марафон відбувався у незвичному форматі. По-перше, він пройшов у "Київському ринку їжі". По-друге, журналістів запускали до президента на півгодини групами по 7-10 людей.