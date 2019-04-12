Это был приказ Коломойского – Порошенко прокомментировал скандал с подозрениями его окружению

Президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире телеканала "1+1" в программе "Право на власть" ответил Главе отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константину Кулику, который 28 марта заявил, что ближайшие соратники президента получили подозрения в причастности к легализации активов так называемой "семьи" Януковича.

Выведенный из группы прокуроров в производстве в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников Константин Кулик заявляет, что президент Петр Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование этого дела.

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Константин Кулик: Было два случая когда Петр Алексеевич, в мягкой форме влиял на расследование дел которые были у меня. Одно касалось дела Тимонькина другое - дела Саакашвили. Я не хочу погружаться в детали, но, возможно, он просто не помнит этих обстоятельств. Я их памню.. Вопрос звучал относительно поданого сегодня рапорта. Дело в том, что у меня нет возможности врать. Я человек верующий и хожу в церковь. Поэтому буду говорить, как оно есть. Два раза было влияние со стороны Петра Алексеевича. Это было в АП, я там находился. Несколько раз был влияние, когда ссылались на него заместитель генпрокурора, ссылался на него генпрокурор. Я не могу подтвердить, что он передавал такие команды, но, учитывая все попутные обстоятельства и то, что я сам видел - я думаю, что также информация прилагалась.

Дело в том, что, расследуя 5 лет экономический блок преступлений Януковича, периодически нас с этого дела сбивали. Мы маневурвали. Так или иначе возвращались к этим делам и все же дотягивали ситуацию до конца. В момент, когда мы закончили отношении Курченко и уже не было у нас возможности маневрировать, мы предъявили подозрения Ложкину, Филатову, Гонтаревой и Стеценко. После этого начались события, которые было легко предвидеть. Пошли определенные команды со стороны заместителя генпрокурора Енина, генпрокурора Луценко. Ко мне пришла информация из разных источников и в том числе (извините, Петр Алексеевич) из АП, из разведки, из спецслужб, из СБУ... Я разговаривал с руководством, объяснял, что надо занять правовую позицию , мол, поймите, лучше будет для всех, если этим лицам будут предъявлены подозрения. В конце руководство стало на темную сторону. Последней каплей стало то, когда мне стали лица, связанные с Гонтарєвою, приносить копии допросов наших свидетелей и узнавать, кто из них заходил в ГПУ. В результате, это вылилось в рапорт, что в действиях моего руководства могут быть признаки преступления по содействии преступной организации. Отправил генпрокурору. У него есть сутки на рассмотрение.

Чем известен Константин Кулик?

Бывший военный прокурор сил АТО, впоследствии заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины, а затем глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константин Кулик за время расследования против него о вероятном незаконном обогащении по состоянию на июль 2018 года официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.



Дело в отношении прокурора Константина Кулика было возбуждено в декабре 2015 года по подозрению в незаконном обогащении.



Из-за отмены статьи о незаконном обогащении, дело Константина Кулика, которого обвиняют в приобретении имущества на сумму почти 3 миллионов гривен, могут закрыть.

Петр Порошенко: Позиция первая. Дело по расследованию Курченко, на которое ссылается г-н Кулик, ведется очень много лет. Никаких решений, никаких разговоров (теперь я уже знаю об этом наверняка) относительно подозрений указанным лицам, о которых он говорит, – не было. Я так понимаю, вы называли сегодня личность Ложкина, Филатова, Гонтаревой. Я подчеркиваю, что для того, чтобы предъявить подозрение, нужно допросить этих людей, собрать доказательства, нужно пригласить человека с адвокатом, если ты имеешь хоть какое-то уважение к Уголовно-процессуального кодексу. И в присутствии адвоката предъявить подозрение. Никаких проблем с этим точно нет. Единственное, что для этого нужно, – иметь основания. А вот теперь очень интересно. Еще месяц назад у господина Кулика точно не было никаких мыслей по этому поводу. Вплоть до того, как он решил поехать в Израиль. Я не трогаю легенду, которая была в связи с этой поездкой. Но мы имеем обоснованную информацию, что господин Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением владельца этого канала (речь идет об "1+1" – ред.) – господина Коломойского. И именно от него господин Кулик получил этот приказ.

Наталия Мосейчук (ведущая): Насколько я знаю, это дело ведется с 2016 года. Давайте, чтобы это не превращалось в монолог.

Петр Порошенко: речь идет об апреле. Он может это прокомментировать. Был ли он в Израиле. был ли в Вене. Почему после Вены принял решение это изменить. И самое главное... В чем есть проблема, у нас была задача. которая была четко поставлена окружением или лично господином Коломойским для того, чтобы это точно было использовано в избирательном процессе. Я подчеркиваю, что никаких правовых оснований в действиях господина Кулика нет и не было. Более того, насколько я понимаю из рапорта, он выведен за пределы следственной группы, ему запрещено от имени группы совершать любые действия, запрещено, в том числе без разрешения разглашать тайну следствия. И то, что он принял это решение, – это означает, что он не является (сейчас уже) ни следователем, ни прокурором, а политической фигурой. И могу отметить, что значительная часть проблем: вместо того, когда следственные органы должны расследовать дела, доводить их до суда и сажать в тюрьму преступников – у нас главное сделать утечку из следственных органов, подсунуть их на телевизионное шоу и обязательно перед выборами пытаться дискредитировать того или иного политика. Я хочу подчеркнуть, что когда это делает политик – нет ничего проблемного. Политик имеет право это делать. А когда это делает следователь, то это уголовное преступление, который является злоупотреблением властью, в том числе, и работником правоохранительного органа.

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Кулик о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову

28 марта вечером глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константин Кулик обнародовал письмо, где отметил, что вручены подозрения бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-руководителю Админитрации Президента Борису Ложкину и заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову. Мол, они позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиарды долларов.

Его письмо процитировали в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1", который, как известно, принадлежит олигарху Коломойскому. Зато другие СМИ публикуют только фото частей подозрений этим людям. Однако цельного листа в медиа нет, все ссылаются на эфир "1+1".

"Год назад суд дал разрешение на спецрасследование относительно Курченко. Как минимум, в четырех различных эпизодах подельниками Сергея Курченко оказались Ложкин, Шверк, Гонтарева, Стеценко, Злочевский и другие лица. И из них до сегодня не охваченными официальным подозрениями остались граждане Ложкин, Филатов, Шверк, Гонтарева, Стеценко и Злочевский" – зачитали в программе.

Видео: письмо Кулика зачитывают в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1 + 1"

Зато пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган написала на своей странице в фейсбуке, что сообщение о подозрении было осуществлено с нарушением законодательства.

Допрос Кулика: был или нет

А уже сегодня, 29 марта, Константина Кулика, который обнародовал скандальные факты, мол, вызвали на допрос. Журналист 24 канала увидел Кулика, который выходил из ГПУ, пробыв там три часа, однако внутри на заявленном Куликом допросе никто из журналистов не был. Сам Кулик никак не прокомментировал эту ситуацию и сказал, что спешит на обыски, которые якобы в него должны проводить.

Ночью выносились материалы из кабинетов. Я не понимаю, где часть материалов. Отменили подозрения Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Филатову. Злочевскому подозрение осталось, Курченко подозрение осталось. На каком основании отменили – я не понимаю. Просто сказали, что сейчас дома планируются обыски и арест мой, поэтому я поеду заниматься своими вопросами,

– отметил глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константин Кулик.

Видео: журналист 24 канала расспросил Кулика возле ГПУ

Однако в это время на странице Ларисы Сарган снова появилась заметка, где говорится о том, что Кулика на допрос не вызывали и обысков у него не проводили.

Ездил ли Кулик в Израиль

В Администрации Президента подозрения отвергают и говорят о влиянии олигарха Коломойского на эту ситуацию. К слову, редактор "Цензор. Нет" Юрий Бутусов написал на своей странице, что Константин Кулик с 13 по 17 марта был в Израиле, где также находился Коломойский.

"На самом деле, сделал это Кулик незаконно. Он не является руководителем расследования, по словам руководства ГПУ, а фигуранты подозрения не были приглашены в ГПУ, это нарушение статьи 42 УПК, то есть подозрение не стало юридическим фактом и не вступило в силу. Это бумага, оформленная высокопоставленным сотрудником ГПУ, и внесена в ЕРДР, потому что у Кулика есть ключ доступа... 13-17 марта Константин Кулик отбыл с семьей в Израиль, сообщив руководству ГПУ, что причина визита – лечение дочери... Только что позвонил Игорь Коломойский и сказал: "Я действительно находился в Израиле 13-17 марта, однако никаких встреч с прокурором Куликом у меня не было. Я вообще не знаком с этим человеком, и не пересекался с ним никак. Все, что он делает – это его личная инициатива", – говорится в сообщении Бутусова.

Юрий Бутусов в эфире 24 канала высказал свое мнение об этой ситуации: – Думаю, что там был комплекс причин, но, конечно, что договоренности с Коломойским, на мой взгляд, имели место. Мы видим просто через какие каналы это распространяется. Думаю, что связь с поездкой в Израиль – очевидна... – Я бы не хотел сейчас говорить детали, тем более что Игорь Валерьевич официально прокомментировал, что этого всего не было. Насколько я вижу, что это имело место. Коломойский это отрицает. Кулик для комментариев журналистов, где бы его можно было спросить, где он что делал, увы, недоступен. О поездке в Израиль – это официальная информация, которую мне сообщили источники в ГПУ, поскольку он получал на эту поездку официальное разрешение на лечение ребенка. Он предупредил людей, что именно с такой целью срочно едет в Израиль. – Кулик – официальный прокурор, который принимал участие в этом деле. Он имел полномочия на издание такого рода документов. Единственное, что можно было бы там некоторые процедурные нарушения установить. Но его решение о подозрении – законное. И мы видим, что ГПУ просто в тупике. Потому что вчера говорили, что это незаконно, а сегодня мы видим, Лариса Сарган заявила, что Кулику не собираются выдвигать какие-то обвинения по каким-то делам и даже вызвать на допрос. – То есть человек, о незаконных действиях которого мы вчера так много услышали, сегодня, оказывается, ни в какие процессуальные действия не включается и сидит себе в Киеве, и ничего не происходит. Очень трудно вынести решение о незаконности подозрения. Для этого нужно решение суда. Это нельзя сделать внутренним процессуальным решением ГПУ – отменить. Это можно обжаловать и судить теперь к Квалификационной дисциплинарной комиссии прокуратуры, а это длительный процесс. Если быстро вычеркнуть эту информацию из Единого реестра досудебных расследований, нужно решение суда. Решение суда – это значит надо светить очень много информации. Этого никто, как сегодня мы услышали от ГПУ, делать не собирается. Видео: интервью с Юрием Бутусовым

Чем известен Константин Кулик?Бывший военный прокурор сил АТО, впоследствии заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины, а затем глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константин Кулик за время расследования против него о вероятном незаконном обогащении по состоянию на июль 2018 года официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.



Дело в отношении прокурора Константина Кулика было возбуждено в декабре 2015 года по подозрению в незаконном обогащении.



Через отмену статьи о незаконном обогащении, дело Константина Кулика, которого обвиняют в приобретении имущества на сумму почти 3 миллионов гривен, могут закрыть.

Видео: расследование Bihus.info о Кулике