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      Это было в тишине, – Тимошенко рассказал о самых напряженных моментах обмена пленными

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      Тимошенко рассказал о самых эмоциональных моментах обмена пленными
      Тимошенко рассказал о самых эмоциональных моментах обмена пленными / Скриншот из видео

      Пленников Кремля в день обмена между Украиной и Россией из Москвы забирали заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко и помощник президента Андрей Ермак. В финале возвращения украинцев домой были действительно эмоциональные моменты.

      Таких моментов 7 сентября – в день, когда самолет с узниками Кремля приземлился в "Борисполе", было несколько. О них рассказал Кирилл Тимошенко 24 каналу на полях форума YES.

      Смотрите также: Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото

      Он отмечает, когда летели в московский аэропорт "Внуково" – было ожидали. Настраивались к лучшему, но все равно волновались.

      Мы не понимали, как все пойдет. Надеялись, что все будет хорошо, но есть же волнения. Особенно когда ты летишь в Москву,
      – рассказал Тимошенко.

      Другой эмоциональный момент – ожидание автобусов с заключенными украинцами. С работниками ФСБ работники практически не общались. По словам Тимошенко, "это было в тишине".

      "Нам казалось, что это было очень долго. Потом нам сказали, что это минута или две, когда были закрыты автобусы, подошли сотрудники ФСБ и мы с ними начали проводить людей", – пояснил участник обмена.

      Украинцы, некоторые из которых провели в плену более 5 лет, не знали, что перед ними – представители украинской власти.

      Мы, конечно, их приветствовали на украинском языке. Говорили: "Летим домой!". Они все улыбались, у некоторых даже были немного слезы счастья,
      – сказал он.

      Особые минуты были и на борту самолета. По словам Тимошенко, тогда украинцы наконец почувствовали "дыхание освобождения". Не обошлось и без угощений.

      "На борту налили по 20 или 30 грамм "президентской" (водки – 24 канал). Не все пилы – кто захотел. Выпили за возвращение домой", – рассказал политик.

      В киевском "Борисполе" заключенных Россией украинцев встречали президент Владимир Зеленский, глава ОПУ Андрей Богдан, глава СБУ Иван Баканов и другие чиновники. В аэропорт приехали родственники, активисты и журналисты.

      Стоит знать: Обмен пленными состоялся: что известно о тех, кого Украина отдала России


      Пленные украинские моряки/ Инфографика 24 канала

      Заключенные России, которых вернули в Украину/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      13 сентября
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      Автор: Ирина Юрковская, Мария Писаренко
      Теги: Новости политики Новости Украины Форум YES 2019 в Киеве Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Обмен пленными
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