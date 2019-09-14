Это было в тишине, – Тимошенко рассказал о самых напряженных моментах обмена пленными
Пленников Кремля в день обмена между Украиной и Россией из Москвы забирали заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко и помощник президента Андрей Ермак. В финале возвращения украинцев домой были действительно эмоциональные моменты.
Таких моментов 7 сентября – в день, когда самолет с узниками Кремля приземлился в "Борисполе", было несколько. О них рассказал Кирилл Тимошенко 24 каналу на полях форума YES.
Смотрите также: Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото
Он отмечает, когда летели в московский аэропорт "Внуково" – было ожидали. Настраивались к лучшему, но все равно волновались.
Мы не понимали, как все пойдет. Надеялись, что все будет хорошо, но есть же волнения. Особенно когда ты летишь в Москву,
– рассказал Тимошенко.
Другой эмоциональный момент – ожидание автобусов с заключенными украинцами. С работниками ФСБ работники практически не общались. По словам Тимошенко, "это было в тишине".
"Нам казалось, что это было очень долго. Потом нам сказали, что это минута или две, когда были закрыты автобусы, подошли сотрудники ФСБ и мы с ними начали проводить людей", – пояснил участник обмена.
Украинцы, некоторые из которых провели в плену более 5 лет, не знали, что перед ними – представители украинской власти.
Мы, конечно, их приветствовали на украинском языке. Говорили: "Летим домой!". Они все улыбались, у некоторых даже были немного слезы счастья,
– сказал он.
Особые минуты были и на борту самолета. По словам Тимошенко, тогда украинцы наконец почувствовали "дыхание освобождения". Не обошлось и без угощений.
"На борту налили по 20 или 30 грамм "президентской" (водки – 24 канал). Не все пилы – кто захотел. Выпили за возвращение домой", – рассказал политик.
В киевском "Борисполе" заключенных Россией украинцев встречали президент Владимир Зеленский, глава ОПУ Андрей Богдан, глава СБУ Иван Баканов и другие чиновники. В аэропорт приехали родственники, активисты и журналисты.
Стоит знать: Обмен пленными состоялся: что известно о тех, кого Украина отдала России
Пленные украинские моряки/ Инфографика 24 канала
Заключенные России, которых вернули в Украину/ Инфографика 24 канала