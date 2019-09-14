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      Це було в тиші, – Тимошенко розповів про найбільш напружені моменти обміну полоненими

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      Тимошенко розповів про найбільш емоційні моменти обміну полоненими
      Тимошенко розповів про найбільш емоційні моменти обміну полоненими / Скріншот із відео

      Бранців Кремля у день обміну між Україною та Росією із Москви забирали заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко та помічник президента Андрій Єрмак. За недовгий час, на фіналі повернення українців додому, були справді емоційні моменти.

      Таких моментів 7 вересня – у день, коли літак з в'язнями Кремля приземлився у "Борисполі", було декілька. Про них розповів Кирило Тимошенко 24 каналу на полях форуму YES. 

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      Він зазначає, що коли летіли в московський аеропорт "Внуково", – було очікування. Налаштовувались на краще, але все одно хвилювались.

      Ми не розуміли, як все піде. Сподівались, що все буде добре, але є ж хвилювання. Особливо коли ти летиш до Москви,
      – розповів Тимошенко. 

      Інший емоційний момент – очікування автобусів з ув’язненими українцями. Із працівниками ФСБ працівники практично не спілкувались. За словами Тимошенка, "це було в тиші".

      "Нам здавалось, що це було дуже довго. Потім нам сказали, що це хвилина або дві, коли були закриті автобуси, підійшли співробітники ФСБ і ми з ними почали проводити людей", – пояснив учасник обміну. 

      Українці, дехто з яких провів у полоні понад 5 років, не знали, що перед ними – представники української влади.

      Ми, звісно, їх вітали українською мовою. Казали: "Летимо додому!". Вони усі посміхались, у декого навіть були трохи сльози щастя,
      – сказав він.

      Особливі хвилини були й на борту літака. За словами Тимошенка, тоді українці нарешті відчули "подих звільнення". Не обійшлося і без частувань.

      "На борту налили по 20 або 30 грам "президентської" (горілки – 24 канал). Не всі пили – хто захотів. Випили за повернення додому", – розповів політик.

      У київському "Борисполі" ув'язнених Росією українців зустрічали президент Володимир Зеленський, голова ОПУ Андрій Богдан, очільник СБУ Іван Баканов та інші високопосадовці. В аеропорт приїхали родичі, активісти та журналісти. 

      Варто знати: Обмін полоненими відбувся: що відомо про тих, кого Україна віддала Росії


      Полонені українські моряки/ Інфографіка 24 каналу


      В'язні Росії, яких повернули в Україну/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Обмін полоненими Форум YES 2019 у Києві Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ
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