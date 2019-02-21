Субсидия "живыми" деньгами: что задумала власть

С приближением президентских выборов, которые состоятся 31 марта, власть всеми способами хочет завладеть благосклонностью украинских избирателей. Одним из таких способов – это монетизация субсидий.

Политический эксперт Александр Солонтай в эфире 24 канала отметил, что он является сторонником монетизации субсидий. "Лучше поздно, чем никогда", – сказал гость эфира.

Субсидии "живыми" деньгами украинцы впервые получат в марте: как это будет происходить? Читайте в материале 24 канала

Это государственный легализованный подкуп, то есть другие покупают наличными, а здесь власть официально покупает приверженность миллионов людей благодаря официальным налогам. Есть очень много вещей, которые власть делает под выборы, но это не значит, что это плохие вещи,

– пояснил Солонтай.

"Наконец выборы простимулировали сделать правильные шаги. Поэтому нам чаще надо организовывать выборы, чтобы правильные вещи делались чаще", – добавил эксперт.

Что такое субсидия?

Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Центр в управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

Как будет происходить монетизация субсидий? Пенсионеры получат начисленную субсидию вместе с пенсией – на свои пенсионные карточки или наличными через почтовые отделения или курьером. Время получения – с 4 по 25 марта. Остальные украинцы с 12 марта будут получать первую субсидию денежным переводом через "Сбербанк".

Смотрите видеокомментарий эксперта Александра Солонтая о подкупе избирателей: