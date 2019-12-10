Это козырь, который использует Россия, – Зеленский об акции на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина является демократической страной, поэтому здесь приемлемы любые акции.

Зеленский во время общения с журналистами в Париже, куда он прибыл на нормандский саммит, полушутя заметил, что сожалеет, что они для активистов открыли Офис Президента. По его словам, стало просто невозможно работать – "они там кричат и жужжат".

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Украинский гарант подчеркнул, что во время встречи с другими странами-членами "нормандской четверки" он говорил, что в Украине нет никакого радикализма: "Видите, у нас – нормальные люди, все нормально".

"То есть, это не является аргументом уже. Никто никому ничем не угрожает. И у российской стороны были аргументы, и они их приводили в деталях – кто-то кричит, кто-то против. То есть, очень сложный диалог с очень непростыми людьми", – отметил политик.

Он отметил, если они хотят, то пусть собираются.

Мне кажется, такие акции – это козырь и аргумент. И точно не для нас. Таким во время нормандского саммита пользовался президент Российской Федерации,

– констатировал Зеленский.

К слову, после встречи в нормандском формате, активисты, собравшиеся под Офисом Президента на улице Банковой в Киеве, заявили, что Зеленский в Париже "не пересек красные линии", поэтому они не будут оставаться на бессрочный протест.

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Что известно об акции на Банковой

Она началась вечером 8 декабря и в стала продолжением вече, которое в тот же день прошло на Майдане. Цель обеих акций – заставить Зеленского не допустить "сдачи национальных интересов страны во время нормандского саммита. Среди координаторов акций на Банковой: "Движение сопротивления капитуляции", "Свобода", "Национальный корпус", "Национальные жены", "Демократический топор". Они отметили невозможность пересечения так называемых "красных линий".

Речь идет о:

проведении выборов на временно оккупированных территориях, пока не будет восстановлен контроль над всем участком российско-украинской границы,

уступках РФ в вопросе возвращения Крыма,

федерализации государства,

отказе от европейского курса.

Также у Офиса президента участники "Движения сопротивления капитуляции" установили палаточный городок и сцену, а также анонсировали начало так называемой "Варты года".