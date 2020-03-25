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      Это манипуляция, – Кулеба о снятии санкций с России из-за коронавируса

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      Кулеба поговорил с главой МИД Дании Йеппе Кофодом / МИД Украины

      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону поговорил с главой МИД Дании Йеппе Кофодом. Дипломаты говорили о борьбе против коронавируса, помощи украинцам, которые во время ограничения путешествий остаются в Дании, также украинский министр обратил внимание коллеги на попытки России манипулировать пандемией Covid-19 для снятия санкций.

      О призывах России снять санкции

      Как говорится на сайте МИД Украины, Дмитрий Кулеба обратил внимание на попытки России манипулировать пандемией, чтобы снять санкции под прикрытием гуманитарных соображений.

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      Позиция России

      Россия требует отменить санкции против нее из-за пандемии китайского коронавируса и связанного с ней экономического кризиса. Мол, во времена мировой экономической нестабильности нужно снять секторальные ограничения.

      Какие санкции наложены на Россию:

      • Первые санкции мировое сообщество ввело против России в 2014 году за аннексию Крыма.
      • Впоследствии они были расширены из-за российского вторжения на Донбасс.
      • После этого международные санкции постоянно расширялись из-за обострения боевых действий в Украине и строительства "Северного потока-2".
      • А также за попытку убийства Сергея Скрипаля.

      Почему это манипуляция

      Кулеба подчеркнул, что ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а агрессии Россию против Украины, поэтому такие призывы РФ являются манипуляцией.

      Санкции могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма,
      – подчеркнул глава МИД.

      Министр иностранных дел Королевства Дания заверил Дмитрия Кулебу, что разделяет именно такой подход. Министр иностранных дел Украины обратился к датскому коллеге с просьбой донести эти предостережения и позицию Украины и другим коллегам в странах ЕС.

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      Об украинцах в Дании

      Кулеба попросил всячески помогать гражданам Украины, которые находятся в Дании в условиях ограничения транспортного сообщения и путешествий.

      Буду благодарен, если на время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны Украина будет оказывать аналогичное содействие гражданам Дании,
      – отметил Кулеба.

      Что известно об ограничении транспортного сообщения?В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. С 16 марта страна закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение. Всех украинцев, которые не успели вернуться на родину, эвакуировали спецрейсами и спецпоездами.

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Санкции Новости политики Транспорт МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Украина – Россия Дания
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