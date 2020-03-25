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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Це маніпуляція, – Кулеба про зняття санкцій з Росії через коронавірус

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      Кулеба поговорив з очільником МЗС Данії Йеппе Кофодом / МЗС України

      Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поговорив з очільником МЗС Данії Йеппе Кофодом. Дипломати говорили про боротьбу проти коронавірусу, допомогу українцям, які у час обмеження подорожей залишаються в Данії, а також звернув увагу колеги на спроби Росії маніпулювати пандемією Covid-19 задля зняття санкцій.

      Про заклики Росії зняти санкції

      Як мовиться на сайті МЗС України, Дмитро Кулеба привернув увагу до спроб Росії маніпулювати пандемією, аби зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань. 

      Зверніть увагу Росія закликає зняти санкції через коронавірус: як реагуватиме Україна

      Позиція Росії

      Росія вимагає скасувати санкції проти неї через пандемію китайського коронавірусу і пов'язану з нею економічну кризу. Мовляв, у часи світової економічної скрути потрібно зняти секторальні обмеження.

      Які санкції накладені на Росію:

      • Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму.
      • Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас.
      • Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні та будівництво "Північного потоку-2".
      • А також за спробу вбивства Сергія Скрипаля.

      Чому це маніпуляція

      Кулеба наголосив, що ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росію проти України, тому такі заклики РФ є маніпуляцією.

      Санкції можуть бути пов'язані виключно з виконанням Росією своїх зобов'язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму,
      – наголосив глава МЗС.

      Міністр закордонних справ Королівства Данія запевнив Дмитра Кулебу, що поділяє саме такий підхід. Міністр закордонних справ України звернувся до данського колеги з проханням донести ці застереження та позицію України й до інших колег у країнах ЄС.

      Важливо Як Росія використовує пандемію коронавірусу: пояснення експерта

      Про українців у Данії

      Кулеба попросив всіляко допомагати громадянам України, які перебувають в Данії в умовах обмеження транспортного сполучення і подорожей.

      Буду вдячний, якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії,
      – зауважив Кулеба.

      Що відомо про обмеження транспортного сполучення?В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення. Усіх українців, які не встигли повернутися на батьківщину, евакуйовували спецрейсами та спецпотягами.

       

      Путін заборонив українцям володіти землею в Криму
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Транспорт МЗС України Дмитро Кулеба – новини Санкції Україна – Росія Данія Коронавірус в Україні
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