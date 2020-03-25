Це маніпуляція, – Кулеба про зняття санкцій з Росії через коронавірус

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поговорив з очільником МЗС Данії Йеппе Кофодом. Дипломати говорили про боротьбу проти коронавірусу, допомогу українцям, які у час обмеження подорожей залишаються в Данії, а також звернув увагу колеги на спроби Росії маніпулювати пандемією Covid-19 задля зняття санкцій.

Про заклики Росії зняти санкції

Як мовиться на сайті МЗС України, Дмитро Кулеба привернув увагу до спроб Росії маніпулювати пандемією, аби зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань.

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Позиція Росії

Росія вимагає скасувати санкції проти неї через пандемію китайського коронавірусу і пов'язану з нею економічну кризу. Мовляв, у часи світової економічної скрути потрібно зняти секторальні обмеження.

Які санкції накладені на Росію:

Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму.

Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас.

Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні та будівництво "Північного потоку-2" .

та . А також за спробу вбивства Сергія Скрипаля.

Чому це маніпуляція

Кулеба наголосив, що ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росію проти України, тому такі заклики РФ є маніпуляцією.

Санкції можуть бути пов'язані виключно з виконанням Росією своїх зобов'язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму,

– наголосив глава МЗС.

Міністр закордонних справ Королівства Данія запевнив Дмитра Кулебу, що поділяє саме такий підхід. Міністр закордонних справ України звернувся до данського колеги з проханням донести ці застереження та позицію України й до інших колег у країнах ЄС.

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Про українців у Данії

Кулеба попросив всіляко допомагати громадянам України, які перебувають в Данії в умовах обмеження транспортного сполучення і подорожей.

Буду вдячний, якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії,

– зауважив Кулеба.

Що відомо про обмеження транспортного сполучення?В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення. Усіх українців, які не встигли повернутися на батьківщину, евакуйовували спецрейсами та спецпотягами.