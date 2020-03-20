Як Росія використовує пандемію коронавірусу: пояснення експерта

Європі зараз потрібно підняти питання інформаційного втручання Росії щодо висвітлення подій навколо пандемії коронавірусу. Є підозра, що це спланована Кремлем спецоперація з метою зняття економічних санкцій.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Зокрема, зауважує експерт, у Великобританії створено спецвідділ, який відповідає за інформаційну безпеку, у тому числі, втручання Росії.

Виникає питання: чи ажіотаж у магазинах США і Європи не був штучно спровокований інформаційним втручанням Росії з метою дестабілізації ситуації. Якщо питання економічної та інформаційної безпеки зв’язати в одну картину, то буде зрозуміло – це спланована операція Росії, щоб використати Європу для зняття економічних санкцій,

– переконаний Дмитро Снєгирьов.

Що відомо про санкції проти Росії

Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму. Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас.

Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні, будівництво "Північного потоку-2", спробу вбивства Сергія Скрипаля тощо.

У Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" всі у світі економічні санкції.

У Міністерстві закордонних справ України одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.



Як уникнути коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

