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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      Як Росія використовує пандемію коронавірусу: пояснення експерта

      - Читать новость на русском
      Путін продовжує інформаційну війну / gettyimages.com

      Європі зараз потрібно підняти питання інформаційного втручання Росії щодо висвітлення подій навколо пандемії коронавірусу. Є підозра, що це спланована Кремлем спецоперація з метою зняття економічних санкцій.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Зокрема, зауважує експерт, у Великобританії створено спецвідділ, який відповідає за інформаційну безпеку, у тому числі, втручання Росії.

      Виникає питання: чи ажіотаж у магазинах США і Європи не був штучно спровокований інформаційним втручанням Росії з метою дестабілізації ситуації. Якщо питання економічної та інформаційної безпеки зв’язати в одну картину, то буде зрозуміло – це спланована операція Росії, щоб використати Європу для зняття економічних санкцій,
      – переконаний Дмитро Снєгирьов.

      Що відомо про санкції проти Росії

      • Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму. Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас.
      • Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні, будівництво "Північного потоку-2", спробу вбивства Сергія Скрипаля тощо.
      • У Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" всі у світі економічні санкції.
      • У Міністерстві закордонних справ України одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.

      коронавірус
      Як уникнути коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини політики Війна на Донбасі Санкції
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