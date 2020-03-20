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      Как Россия использует пандемию коронавируса: объяснение эксперта

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      Европе сейчас нужно поднять вопрос информационного вмешательства России относительно освещения событий вокруг пандемии коронавируса. Есть подозрение, что это спланированная Кремлем спецоперация с целью снятия экономических санкций.

      Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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      В частности, отмечает эксперт, в Великобритании создан спецотдел, который отвечает за информационную безопасность, в том числе, вмешательство России.

      Возникает вопрос: ажиотаж в магазинах США и Европы не был ли искусственно спровоцирован информационным вмешательством России с целью дестабилизации ситуации. Если вопрос экономической и информационной безопасности связать в одну картину, то будет понятно – это спланированная операция России, чтобы использовать Европу для снятия экономических санкций,
      – убежден Дмитрий Снегирев.

      Что известно о санкциях против России

      • Первые санкции мировое сообщество ввело против России в 2014 году из-за аннексии Крыма. Впоследствии они были расширены из-за российского вторжения на Донбасс.
      • После этого международные санкции постоянно расширялись из-за обострения боевых действий в Украине, строительства "Северного потока-2", попытки убийства Сергея Скрипача и тому подобное.
      • В Совете Федерации России заявили, что из-за эпидемии коронавируса и падения мировых цен на нефть "нужно обнулить" все в мире экономические санкции.
      • В Министерстве иностранных дел Украины сразу же напомнили, что Россия может сама "обнулить" санкции против себя, освободив Крым и забрав свои войска из Донбасса.

      коронавірус
      Как избежать коронавируса / Инфографика 24 канала
       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Война на Донбассе Санкции
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