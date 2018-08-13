"Это наиболее коррумпированное правительство": в Румынии запланированы новые масштабные протесты

В Румынии три дня происходят протесты с требованиями отставки правительства и премьера. В результате столкновений с полицией пострадали более полусотни человек. Протесты в стране продолжаются регулярно уже почти год с того времени, когда к власти пришли социал-демократы, которые своими противоречивыми законами смягчили наказание за коррупцию и внесли изменения в судебную систему.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала общественный активист Светлана Скорик.

Читайте также: Генпрокуратура Румынии по указу президента начала расследовать действия полиции во время митинга

В понедельник, 13 августа, в центре Бухареста установили палатки, ведь на вечер запланирован очередной митинг.

Каждый вечер румыны собираются на главной площади Бухареста и обещают никуда не уходить, пока не уйдет правительство. Ведь это правительство делает невыносимые, по мнению румын, вещи: меняет полномочия президента, влияет на юридическую сферу, а кроме того – это наиболее коррумпированное правительство в стране за последнее время,

– сообщила Светлана Скорик.

И добавила, что неизвестно, пойдет ли правительство в отставку, потому что оно никак не реагирует на события в стране. А вот президент осудил применение силы, газа, избиения людей. Ведь свыше 500 граждан, среди которых были и дети, получали помощь от "скорой".

По словам активистки, обычно румыны протестуют цивилизованно – не кидают камни, не устраивают драки. Но в толпе были провокаторы, которые нападали на жандармерию. Именно поэтому в протестах столько пострадавших – правоохранители вынуждены были реагировать.

Напомним, что за силовой разгон антиправительственного митинга в Бухаресте за медицинской помощью, как свидетельствуют официальные источники, обратились свыше 435 человек, 45 из них госпитализированы.