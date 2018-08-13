"Це найбільш корумпований уряд": у Румунії заплановані нові масштабні протести

У Румунії три дні відбуваються протести з вимогами відставки уряду та прем'єра. Внаслідок сутичок з поліцією постраждали понад півсотні людей. Протести в країні тривають регулярно уже майже рік з того часу, коли до влади прийшли соціал-демократи, які своїми суперечливими законами пом'якшили покарання за корупцію та внесли зміни у судову систему.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла громадський активіст Світлана Скорик.

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У понеділок, 13 серпня, у центрі Бухаресту встановили намети, адже на вечір заплановано черговий мітинг.

Щовечора румуни збираються на головній площі Бухареста і обіцяють нікуди не йти, поки не піде уряд. Адже цей уряд робить нестерпні, на думку румунів, речі: змінює повноваження президента, впливає на юридичну сферу, а крім того – це найбільш корумпований уряд у країні за останній час,

– повідомила Світлана Скорик.

І додала, що невідомо, чи піде уряд у відставку, бо він ніяк не реагує на події у країні. А от президент засудив застосування сили, газу, побиття людей. Адже понад 500 громадян, серед яких були й діти, отримували допомогу від "швидкої".

За словами активістки, зазвичай румуни протестують цивілізовано – не кидають каміння, не влаштовують бійки. Але у натовпі були провокатори, які нападали на жандармерію. Саме тому у протестах стільки постраждалих – правоохоронці змушені були реагувати.

Нагадаємо, що через силовий розгін антиурядового мітингу в Бухаресті за медичною допомогою, як свідчать офіційні джерела, звернулися понад 435 людей, 45 із них госпіталізували.