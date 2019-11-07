Это не будут случайные люди, – Герус об избрании нового лидера "Слуги народа"

О съезде партии, налаживании работы и кто станет новым лидером "Слуги народа" в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

О работе "Слуги народа"

– Партия очень быстро разрасталась – это одни выборы, потом другие. Достаточно высокие рейтинги и большое количество людей вовлечено. Поэтому это надо структурировать сейчас, привести в порядок, чтобы была работающая структура партии. Когда большое объединение – это сложно, но этот механизм должен работать слаженно.

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– Также, я думаю, что будут кадровые вопросы, которые не носят какой-то принципиальный характер.

Съезд партии "Слуга народа" состоится в воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Кроме организационных и кадровых вопросов, должны обсудить выборы в объединенные территориальные общины, которые должны состояться 22 и 29 декабря.

Об избрании нового лидера партии

– Давайте посмотрим, кого выберет партия. Я думаю, что в руководстве партии есть хорошие люди, среди их заместителей и председателей комитетов. Фамилии говорить не буду. В воскресенье мы все узнаем. Это люди, которые сейчас работают во фракции. Это не будут случайные люди.

Глава Верховной Рады и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что намерен уйти с поста председателя политической силы. Он пояснил, что как у спикера парламента у него много работы, и совмещать ее с работой председателя партии невозможно.

О будущем партии

– Из того, что я слышу и вижу, то действительно есть желание построить партию и есть желание создать условия, чтобы партийные структуры могли существовать. Потому что действительно очень часто в Украине это проекты под выборы.

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– Я не участвую в построении партии, потому что на меня возложены другие функции. Однако, согласен, что нам в Украине нужны классические партии, которые существовали с понятными взглядами. Они были бы прогнозируемыми, предсказуемыми.