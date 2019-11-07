Це не будуть випадкові люди, – Герус про обрання нового лідера "Слуги народу"

Про з'їзд партії, налагодження роботи та хто стане новим лідером "Слуги народу" у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат і голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Про роботу "Слуги народу"

– Партія дуже швидко розросталася – це одні вибори, потім інші. Достатньо високі рейтинги і велика кількість людей залучена. Тому це треба структурувати зараз, привести до порядку, щоб була працююча структура партії. Коли велике об’єднання – це складно, але цей механізм має працювати злагоджено.

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– Також, я думаю, що будуть кадрові питання, які не носять якогось принципового характеру.

З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться у неділю, 10 листопада, у конгресно-виставковому центрі "Парковий" у Києві". Окрім організаційних та кадрових питань, повинні обговорити вибори до об'єднаних територіальних громад, які мають відбутися 22 і 29 грудня.

Про обрання нового лідера партії

– Давайте подивимося, кого вибере партія. Я думаю, що в керівництві партії є хороші люди, серед їхніх заступників і голів комітетів. Прізвищ казати не буду. В неділю ми всі дізнаємося. Це люди, які зараз працюють у фракції. Це не будуть випадкові люди.

Голова Верховної Ради та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що має намір піти з посади голови політичної сили. Він пояснив, що як у спікера парламенту в нього багато роботи, і поєднувати її з роботою голови партії неможливо.

Про майбутнє партії

– З того, що я чую і бачу, то дійсно є бажання побудувати партію і є бажання створити умови, щоб партійні структури могли існувати. Тому що дійсно дуже часто в Україні це проєкти під вибори.

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– Я не беру участь в будівництві партії, бо на мене покладені інші функції. Проте, погоджуюся, що нам в Україні потрібні класичні партії, які б існували з зрозумілими поглядами. Вони були б прогнозованими, передбаченими.