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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Это облегчит страдания гражданских, – ЕС одобрил разведения войск возле Золотого

      23 Читати новину українською
      В ЕС призвали и Россию к мирным шагам
      В ЕС призвали и Россию к мирным шагам / slovoidilo.ua

      Европейский Союз приветствует разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе, начавшееся 29 октября.

      Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 31 октября, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

       К теме: Разведение войск в Петровском начнется 4 ноября: боевики подтвердили готовность

      В Евросоюзе надеются, что разведение войск в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах, где проживает значительное количество гражданского населения.

      В ЕС также приветствовали готовность, высказанную сторонами во время заседания ТКГ в Минске, по продвижению в вопросе разведения в районе Петровского в ближайшем будущем.

      Такие шаги облегчат страдания гражданских людей, проживающих вблизи линии соприкосновения и несущих основную тяжесть этого конфликта,
      заявили в Евросоюзе.

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      Что известно о разведении сил и средств на Донбассе: коротко

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские ввоеннослужащие, так и боевики завершили разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате провели демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирования, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 29 октября стартовало разведения сил в районе Золотого, происходит оно с обеих сторон – на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будут разминировать этот участок;
      • после старта разведения в Золотом ввели усиленный, так называемый "желтый" пропускной режим, по словам штаба ООС, предварительные меры безопасности были недостаточными;
      • в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.


      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      31 октября
      9865
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ Разведение войск Война на Донбассе Евросоюз
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