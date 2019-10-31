Це полегшить страждання цивільних, – ЄС схвалив розведення військ біля Золотого

Європейський Союз вітає розведення сил і засобів у районі Золотого на Донбасі, що розпочалося 29 жовтня.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України і незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

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У Євросоюзі сподіваються, що розведення військ у Золотому призведе до зменшення порушень режиму припинення вогню у районах, де проживає значна кількість цивільного населення.

В ЄС також привітали готовність, висловлену сторонами під час засідання ТКГ у Мінську, щодо просування у питанні розведення в районі Петрівського у найближчому майбутньому.

Такі кроки полегшать страждання цивільних людей, які проживають поблизу лінії зіткнення і несуть основний тягар цього конфлікту,

– заявили в Євросоюзі.

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Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі: коротко

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

завершили розведення сил і засобів 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;

після старту розведення у Золотому запровадили посилений, так званий "жовтий" пропускний режим, за словами штабу ООС, попередні заходи безпеки були недостатніми;

внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу