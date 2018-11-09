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      Это очень похоже на тщательно спланированную историю, – эксперт об отставке Луценко

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      Президент Украины Петр Порошенко вернул генпрокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал эксперт Реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин.

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      По мнению эксперта, это была политическая игра. Для генпрокурора абсолютно выигрышными являются 2 варианта: и если его отправят в отставку, и если он останется.

      Пренебрежение процедурой не позволит ему уйти в отставку. Ведь особенность этой должности в том, что есть определенные политические гарантии. То есть он не может просто написать заявление и уйти, для цтого нужно согласие президента, Верховной Рады. Это не может произойти одномоментно, потому что комиссия прокуроров должно предоставить заключение о его деятельности,
      – заверил Крапивин

      С другой стороны Презедент Украины Петр Порошенко не подписал заявление, объяснив это тем, что депутаты не поддержали решение Луценко.

      "Рада точно не отправит Луценко в отставку. Это очень похоже на тщательно спланированную историю", – сказал эксперт.

      Напомним, что 6 ноября, выступая в парламенте, отчитываясь о ходе расследования по делу Екатерины Гандзюк, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что уходит с должности.

      Видео о том, какие ошибки сделал Луценко на посту генпрокурора:

       

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Юрий Луценко Президент Украины
      Источник: 24 канал
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