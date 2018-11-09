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      Це дуже схоже на ретельно сплановану історію, – експерт про відставку Луценка

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      Президент України Петро Порошенко повернув генпрокурору Юрію Луценку його заяву про відставку.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав експерт Реанімаційного пакету реформ Євген Крапівін.

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      На думку експерта, це була політична гра. Для генпрокурора абсолютно виграшними є 2 варіанти: і якщо його відправлять у відставку, і якщо він залишиться. 

      Нехтування процедурою не дозволить йому піти у відставку. Адже особливість цієї посади у тому, що є певні полфтичні гарантії. Тобто він не може просто написати заяву і піти, для цтого треба згода президента, Верховної Ради. Це не може відбутися одномоментно, тому що комісія прокурорів має надати висновок про його діяльність,
      – запевнив Крапівін

      З іншого боку Презедент України Петро Порошенко не підписав заяву, пояснивши це тим, що депутати не підтримали рішення Луценка.

      "Рада точно не відправить Луценка у відставку. Це дуже схоже на ретельно сплановану історію", – сказав експерт.

      Нагадаємо, що 6 листопада, виступаючи у парламенті і звітуючи про хід розслідування у справі Катерини Гандзюк, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про те, що йде з посади. 

      Відео про те, які помилки зробив Луценко на посаді генпрокурора:

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Юрій Луценко Президент України
      Джерело: 24 канал
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