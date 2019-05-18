Это огромная поддержка, – посол Украины в США об увеличении военной помощи

Конгресс США сейчас рассматривает бюджетные проекты на следующий год, которые предусматривают большую поддержку Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В следующем году должна увеличиться помощь как по линии Пентагона, так и Госдепартамента, об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ.

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Сейчас этот вопрос прошел стадию утверждения в профильном комитете. Речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержке Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряде программ реформирования.

Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году – более 700 миллионов долларов. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов,

– отметил Чалый.

Полос также отметил, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной как в сфере военно-технической помощи. Кроме того, в США однозначно поддерживают вопрос территориальной целостности и суверенитета нашей страны через повышение санкций.

Отметим, палата представителей Конгресса США утвердила проект закона, который предусматривает выделение 445,7 миллиона долларов для поддержки Украины. Также ранее президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских санкций.

Кого касаются санкции?

Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.