Це величезна підтримка, – посол України в США про збільшення військової допомоги

Конгрес США зараз розглядає бюджетні проекти на наступний рік, які передбачають більшу підтримку України в оборонній сфері порівняно з поточним роком.

Наступного року має збільшитися допомога як по лінії Пентагону, так і Держдепартаменту, про це розповів посол України в США Валерій Чалий, пише Укрінформ.

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Наразі це питання пройшло стадію затвердження в профільному комітеті. Мова йде про військово-технічну допомогу, включно з летальною зброєю оборонного характеру, підтримку Міністерства України у справах ветеранів, а також низки програм реформування.

Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж поточного року – понад 700 мільйонів доларів. Це величезна підтримка. Якщо взяти інші країни європейського регіону, то ми маємо найбільшу підтримку Сполучених Штатів,

– зауважив Чалий.

Полос також наголосив, що порядок денний двостороннього партнерства України та США є дуже інтенсивним як у сфері військово-технічної допомоги. Окрім того, у США однозначно підтримують питання територіальної цілісності й суверенітету нашої країни через підвищення санкцій.

Зазначимо, палата представників Конгресу США затвердила проект закону, який передбачає виділення 445,7 мільйона доларів для підтримки України. Також раніше президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських санкцій.

Кого стосуються санкції?Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.