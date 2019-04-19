Збройні сили отримали нову техніку, яка раніше не була на озброєнні

Загалом Збройні сили України отримали 120 абсолютно нових зразків військової техніки. Також до експлуатації було більше ніж 330 одиниць озброєння і техніки авіаційного комплексу, безпілотних літальних комплексів та бойових літальних апаратів.

Про це повідомив Міністр оборони України під час поїздки до пункту постійної дислокації 58-ої окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ в Конотопі.

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Глава оборонного відомства наголосив, що 2019 рік є дуже оптимістичним в питаннях, пов’язаних з виконанням державного оборонного замовлення.

Ми плануємо завершити випробування крилатої ракети "Нептун". Також поставили на масове виробництво ракети системи залпового вогню "Вільха" і почали випробування ракетного комплексу "Вільха-М". Працюємо над завершенням випробування артилерійської системи "Богдана", над розробкою і поставками до ЗСУ нових розвідувальних комплексів та апаратів, комплексів радіоелектронної боротьби, засобів загоризонтної розвідки, що значно підвищує наші можливості,

– сказав Степан Полторак.

Для втілення усіх планів на думку його, потрібні дві умови: незмінність курсу України на ЄС та НАТО і вміння, ефективного використання грошей, які виділяє держава на оборону.

Полторак додав, що в Одесу прибули бойові машини "Hummer", які будуть спрямовані для бойових підрозділів Збройних Сил. Він зауважив, що протягом останнього часу США надали допомогу Україні на понад 400 мільйонів доларів.

"Це протитанкові засоби "Javelin", сучасні засоби радіозв’язку, засоби артилерійської розвідки, радіоелектронної боротьби, антиснайперські комплекси, безпілотні літальні апарати", – заявив Степан Полторак.

Разом з тим, на думку Міністра оборони, Україна не може побудувати сильну армію лише за гроші партнерів, потрібно розвивати власний військово-промисловий комплекс ВПК.

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