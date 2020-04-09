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      Это похоже на политическое давление, – Чумак о Леросе и "пленках Ермака"

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      Экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак заявил, что нардепа Гео Лероса, который обнародовал скандальные "пленки Ермака", не могут в чем-то обвинять и оказывать давление. Он, по словам Чумака, подпадает под все признаки добросовестного обличителя коррупции.

      Ексзаступник генпрокурора додав, що Лерос має право на захист від держави.

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      "Щодо Лероса, то там взагалі немає жодних питань. Він заявив про корупцію, приніс матеріали у відповідні органи. Він підпадає під захист закону про викривачів корупції. Це не з його боку шахрайство", – пояснив Віктор Чумак.

      За його словами, шахрайством можна кваліфікувати те, що відбувається на плівках – нібито брали гроші, а посад ніхто не отримав.

      А щодо Лероса, це схоже на політичний тиск,
      – додав Чумак.

      Також ексзаступник генпрокурора зазначив, що у причетності до дій, які зображені на плівках, може підозрюватись один з осіб, який займає відповідальне становище – голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Саме тому провадження повинні розслідувати лише у Національному антикорупційному бюро, а не у Державному бюро розслідувань чи інших установах.

      "Вже пізніше можуть бути виділені інші провадження для інших органів. Зараз, як на мене, все робиться для того, щоб імітувати бурхливу діяльність. Я вже казав – достатньо того, щоб цим займалось Національне антикорупційне бюро разом зі свідками і фігурантами цих плівок", – запевнив Чумак.

      "Плівки Єрмака": що відомо

      • 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.
      • На це Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до СБУ та ДБР. Він також заявив, що Денис Єрмак з 2014 року їздив у зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він – чесний і порядний.
      • Правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень, але лише одне з них стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила САП. Решта проваджень лише пов'язані з самим фактом публікації компромату.
      • Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео зафіксований саме він.
      • В Офісі Президента заявили, що розмови на плівках не привели до реальних призначень в органи державної влади.
      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины НАБУ Государственное бюро расследований Гео Лерос Андрей Ермак Скандал между Ермаком и Леросом Новости политики
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