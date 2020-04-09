Це схоже на політичний тиск, – Чумак про Лероса та "плівки Єрмака"

Ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак заявив, що нардепа Гео Лероса, який оприлюднив скандальні "плівки Єрмака", не можуть у чомусь звинувачувати та чинити тиск. Він, за словами Чумака, підпадає під усі ознаки добросовісного викривача корупції.

Ексзаступник генпрокурора додав, що Лерос має право на захист від держави.

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"Щодо Лероса, то там взагалі немає жодних питань. Він заявив про корупцію, приніс матеріали у відповідні органи. Він підпадає під захист закону про викривачів корупції. Це не з його боку шахрайство", – пояснив Віктор Чумак.

За його словами, шахрайством можна кваліфікувати те, що відбувається на плівках – нібито брали гроші, а посад ніхто не отримав.

А щодо Лероса, це схоже на політичний тиск,

– додав Чумак.

Також ексзаступник генпрокурора зазначив, що у причетності до дій, які зображені на плівках, може підозрюватись один з осіб, який займає відповідальне становище – голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Саме тому провадження повинні розслідувати лише у Національному антикорупційному бюро, а не у Державному бюро розслідувань чи інших установах.

"Вже пізніше можуть бути виділені інші провадження для інших органів. Зараз, як на мене, все робиться для того, щоб імітувати бурхливу діяльність. Я вже казав – достатньо того, щоб цим займалось Національне антикорупційне бюро разом зі свідками і фігурантами цих плівок", – запевнив Чумак.

"Плівки Єрмака": що відомо