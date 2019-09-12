Это показывает, насколько слабой является российская власть, – Яковина о протестах в Бурятии

Появление антипутинского шамана Александра Габышева только в окрестностях сибирского города Улан-Удэ вызвало там настоящий политический кризис. Протесты, всколыхнувшие столицу Бурятии, показывают, насколько слабой является российская власть.

Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" высказал журналист Иван Яковина.

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Что известно про Габишева? 51-летний якутский шаман вышел из Якутска, столицы республики Саха, 6 марта 2019 года. Мужчина считает, что российский президент – это порождение темных сил, с которым может справиться только шаман. Чтобы "выгнать Путина", он направляется в Москву пешком. Это якобы позволит ему набраться силы, которая нужна для решающего боя.

Яковина рассказал, что жители Улан-Удэ ждали, что Габышев выступит перед ними и объявит город свободным от власти Владимира Путина. И чтобы не идти на жесткий конфликт с бурятскими сторонниками российского президента из секты "Тенгери", шаман решил обойти столицу республики.



Шабан Габышев идет пешком в Москву

По словам Яковины, даже просто появления шамана в окрестностях города оказалось достаточно, чтобы там начались настоящие революционные процессы. Когда жители Улан-Удэ поняли, что Габышев не выступит в столице Бурятии, к нему отправили делегацию на микроавтобусе. Власть, понимая, чем это может закончиться, арестовала этих людей. Присутствующие на площади стали требовать их увольнения. После этого арестовали еще нескольких человек.

"К людям вышли местные оппозиционные политики. На площади стали звучать лозунги о смене власти в республике. 8 сентября там прошли выборы мэра, на которых победил кандидат от "Единой России". Хотя почти все в городе проголосовали за его оппонента", – сообщил автор видеоблога.

Люди на площади начали требовать пересчитать голоса или провести новые выборы. Нового мэра города они легитимным не считают. Впервые за много лет в России люди простояли на площади всю ночь. Такого даже в Москве не было,

– отметил Яковина.

И добавил, что утром 9 сентября на площадь приехали автозаки и ОМОН. А в центре Улан-Удэ включили глушилки сотовой связи. В ночь с 10 на 11 сентября на главной площади столицы Бурятии было уже не меньше, чем тысяча человек. Демонстранты собирали подписи за проведение новых выборов.



Протесты в центре города Улан-Удэ

Журналист отметил, что массовых задержаний в Бурятии пока нет. Люди чувствуют свою силу и выходят во все больших количествах. Демонстранты создают группы в соцсетях, там они связываются и вместе думают, что делать дальше. Расходиться пока точно не собираются.

Кстати, автозаки ОМОНа и полиции стоят рядом. Но власть очень боится их использовать. Она понимает, что общество там более сплоченное, чем в Москве: за своих избитых и арестованных выйдут их родственники, а за них – их родственники и так далее,

– заверил он.

"Сейчас ситуация в Бурятии очень неопределенная. Конечно, там может победить и власть: у нее и деньги, и СМИ, и сила и другие ресурсы. Но могут победить и обычные люди, поскольку на их стороне правда", – подытожил Яковина.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины за 11 сентября 2019 года