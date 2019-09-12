Це показує, наскільки слабкою є російська влада, – Яковина про протести в Бурятії

Поява антипутінського шамана Олександра Габишева лише в околицях сибірського міста Улан-Уде викликало там справжню політичну кризу. Протести, які сколихнули столицю Бурятії, показують, наскільки слабкою є російська влада.

Таку думку в своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

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Що відомо про Габишева? 51-річний якутський шаман вийшов з Якутська, столиці республіки Саха, 6 березня 2019 року. Чоловік вважає, що російський президент – це породження темних сил, з яким може впоратися лише шаман. Аби "вигнати Путіна", він прямує до Москви пішки. Це начебто дозволить йому набратися сили, яка потрібна для вирішального бою.

Яковина розповів, що мешканці Улан-Уде ​чекали, що Габишев виступить перед ними й оголосить місто вільним від влади Володимира Путіна. Та щоб не йти на жорсткий конфлікт з бурятськими прихильниками російського президента з секти "Тенгері", шаман вирішив обійти столицю республіки.



Шабан Габишев йде пішки до Москви

За словами Яковини, навіть просто появи шамана в околицях міста виявилося досить, щоб там почалися справжні революційні процеси. Коли жителі Улан-Уде зрозуміли, що Габишев не виступить в столиці Бурятії, до нього відправили делегацію на мікроавтобусі. Влада, розуміючи, чим це може закінчитися, арештувала цих людей. Присутні на площі стали вимагали їх звільнення. Після цього арештували ще кількох осіб.

"До людей вийшли місцеві опозиційні політики. На площі стали звучати гасла про зміну влади в республіці. 8 вересня там пройшли вибори мера, на яких переміг кандидат від "Єдиної Росії". Хоча майже всі в місті проголосували за його опонента", – повідомив автор відеоблогу.

Люди на площі почали вимагати перерахувати голоси або провести нові вибори. Нового мера міста вони легітимним не вважають.Вперше за багато років в Росії люди простояли на площі всю ніч. Такого навіть в Москві не було,

– зазначив Яковина.

Й додав, що зранку 9 вересня на площу приїхали автозаки та ОМОН. А у центрі Улан-Уде включили глушилки стільникового зв'язку. В ніч з 10 на 11 вересня на головній площі столиці Бурятії було вже не менше, ніж тисяча осіб. Демонстранти збирали підписи за проведення нових виборів.



Протести у центрі міста Улан-Уде

Журналіст зазначив, що масових затримань у Бурятії наразі немає. Люди відчувають свою силу й виходять у все більших кількостях. Демонстранти створюють групи в соцмережах, там вони зв'язуються і разом думають, що робити далі. Розходитися поки точно не збираються.

До речі, автозаки ОМОНу та поліції стоять поруч. Але влада дуже боїться їх використовувати. Вона розуміє, що суспільство там більш згуртоване, ніж у Москві: за своїх побитих і заарештованих вийдуть їхні родичі, а за них – їхні родичі і так далі,

– запевнив він.

"Зараз ситуація в Бурятії дуже невизначена. Звичайно, там може перемогти і влада: у неї і гроші, і ЗМІ, і сила та всі інші ресурси. Але можуть перемогти і звичайні люди, оскільки на їхньому боці правда", – підсумував Яковина.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 11 вересня 2019 року