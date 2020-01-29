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      Это показывает отношение к Зеленскому, – эксперт о реакции украинцев на реформы

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      60% украинцев считают главным двигателем реформ в Украине Президента Владимира Зеленского. Однако эксперт Владимир Фесенко объясняет, что эти данные показывают, в частности, отношение граждан к главе государства.

      "Когда люди отвечают на такой вопрос, они одновременно проявляют свое отношение к президенту, правительству и отдельным политическим институтам или субъектам. 60% – это не прямой ответ о реформах, потому что большинство людей не очень осведомлены в этом, но они положительно относятся к президенту Зеленскому", – сказал Фесенко в прямом эфире 24 канала.

      К слову: Как новая власть справилась с реформами: мнение украинцев

      Он пояснил, если сравнить опрос о реформах и поддержку президента, то там похожие показатели.

      Что касается реформ, то как при предыдущей власти, так и при нынешней есть определенная проблема с недостаточной коммуникацией, с недостаточной информированностью населения по реформе. И это касается не только населения. Потому что иногда из-за турборежима депутаты не всегда довольны, что не имеют достаточно времени, чтобы изучить предложения по реформам,
      – отметил эксперт.

      К слову, "Демократические инициативы" и Центр Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года провели опрос и спросили украинцев, как они относятся к реформам в Украине. По данным социологов, по сравнению с прошлым годом граждане Украины резко изменили представления о двигателях реформ. Значительно возросли надежды на президента (с 24% до 60%) и на большинство в Раде (с 10% до 30%).

      реформи
      Кого и что украинцы считают двигателем реформ и их тормозом / Фото dif.org.ua

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Реформы
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