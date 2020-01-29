Це показує ставлення до Зеленського, – експерт про реакцію українців на реформи

60% українців вважають головним рушієм реформ в Україні Президента Володимира Зеленського. Однак експерт Володимир Фесенко пояснює, що ці дані показують, зокрема, ставлення громадян до глави держави.

"Коли люди відповідають на таке запитання, вони водночас виявляють своє ставлення до президента, уряд та окремих політичних інституцій або суб'єктів. 60% – це не пряма відповідь про реформи, бо більшість людей не дуже обізнані у цьому, але вони позитивно ставлять до президента Зеленського", – сказав Фесенко в прямому ефірі 24 каналу.

До слова: Як нова влада впоралася з реформами: думка українців

Він пояснив, якщо порівняти опитування про реформи та підтримку до президента, то там схожі показники.

Щодо реформ, то як за попередньої влади, так і за теперішньої є певна проблема з недостатньою комунікацією, з недостатньою проінформованістю населення щодо реформи. І це стосується не лише населення. Бо іноді через турборежим, депутати не завжди задоволені, що не мають достатньо часу, аби вивчити пропозиції щодо реформ,

– зазначив експерт.

До слова, "Демократичні ініціативи" і Центр Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року провели опитування та запитали українців, як вони ставлять до реформ в Україні. За даними соціологів, у порівнянні з минулим роком громадяни України різко змінили уявлення щодо рушіїв реформ. Значно зросли сподівання на президента (з 24% до 60%) та на більшість у Раді (з 10% до 30%).



Кого та що українці вважають рушієм реформ та їхнім гальмом / Фото dif.org.ua