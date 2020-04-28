Это полный управленческий хаос, – Фурса об увольнении Нефедова и Верланова

Увольнение Максима Нефедова объясняют тем, что таможня была неэффективной. Цена этого объяснения равна нулю. Также причиной смещения с должности называли те, что таможня недовыполнила план. Но это произошло не из-за того, что пришел Нефедов и все разрушил. План таможни напрямую зависит от курса валюты, ведь доходы поступают в долларах.

Когда последние пол года гривна усиливалась, и в бюджете закладывали курс 29, а украинская валюта де-факто была 25, то выполнить план просто физически невозможно. Ведь если в долларах выполняется план таможни, то поступления даже увеличиваются, а в гривнах они падают. И сейчас в этом обвиняют Нефедова. Об этом в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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По его мнению, ценности Нефедова не соответствуют ценностям Ермака (глава Офиса Президента – 24 канал). Нефедов – это тот человек, который ушел после Майдана на волне реформаторских усилий, и сейчас он делал что-то на таможне.

Впрочем добавил, что то, что Максим Нефедов сделал в ProZorro – это удалось. Ведь коррупционный интерес был распылен.

"Поэтому они сделали систему, которая поборола всех маленьких корупционерчиков. А на таможне этот коррупционный интерес был не распылен, а концентрирован, и этому интересу удалось увольнение Нефедова", – пояснил Сергей Фурса.

Справка. Максим Нефедов – идеолог системы ProZorro. Это официальная площадка-партнер по прозрачным государственным закупкам.

Кроме этого, Сергей Фурса отметил, что финансовый мир удивляется таким решениям власти. В частности, известный финансовый аналитик Тимоти Эш, который следит за Украиной, назвал увольнение Верланова и Нефедова "еще одним идиотским шагом Зеленского".



Тимоти Эш / Фото "Левый берег"

По словам Сергея Фурсы, это люди с ценностями, которым доверял бизнес. "Что будет дальше, никто не может понять, потому что это полный управленческий хаос. Понять, кто станет руководителем таможни и налоговой – физически невозможно", – отметил инвестиционный банкир.

Что известно об увольнении руководителей Государственной таможенной и Государственной налоговой служб

24 апреля Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В тот же день на внеочередном заседании правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Кроме того, без должностей остались еще и заместители Нефедова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов. Также уволили Дмитрия Венцковского, который был заместителем Верланова.

Вероятно, что отставки глав таможни и налоговой службы инициировал экс-министр финансов Игорь Уманский. По его словам, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых, госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.

Действующий министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение так: "Они потеряли доверие людей, и должны были уйти. Это – первый шаг к очистке фискальных органов государства".

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