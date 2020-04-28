Це повний управлінський хаос, – Фурса про звільнення Нефьодова і Верланова

Звільнення Максима Нефьодова пояснюють тим, що митниця була неефективною. Ціна цього пояснення дорівнює нулю. Також причиною усунення з посади називали те, що митниця недовиконала план. Але це відбулося не через те, що прийшов Нефьодов і все зруйнував. План митниці прямо залежить від курсу валюти, адже доходи надходять в доларах.

Коли останні пів року гривня посилювалась, і в бюджеті закладали курс 29, а українська валюта де-факто була 25, то виконати план просто фізично неможливо. Адже якщо в доларах виконується план митниці, то надходження навіть збільшуються, а в гривнях вони падають. І зараз у цьому звинувачують Нефьодова. Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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На його думку, цінності Нефьодова не відповідають цінностям Єрмака (глава Офісу Президента – 24 канал). Нефьодов – це та людина, яка пішла після Майдану на хвилі реформаторських зусиль, і зараз він робив щось на митниці.

Втім додав, що те, що Максим Нефьодов зробив у ProZorro– це вдалося. Адже корупційний інтерес був розпорошений.

"Тому вони зробили систему, яка поборола всіх маленьких корупціонерчиків. А на митниці цей корупційний інтерес був не розпорошений, а концентрований, і цьому інтересу вдалося звільнення Нефьодова", – пояснив Сергій Фурса.

Довідка. Максим Нефьодов – ідеолог системи ProZorro. Це офіційний майданчик-партнер з прозорих державних закупівель.

Крім цього, Сергій Фурса відзначив, що фінансовий світ дивується з таких рішень влади. Зокрема, відомий фінансовий аналітик Тімоті Еш, який стежить за Україною, назвав звільнення Верланова і Нефьодова "ще одним ідіотським кроком Зеленського".



Тімоті Еш / Фото "Лівий берег"

За словами Сергія Фурси, це є люди з цінностями, яким довіряв бізнес. "Що буде далі, ніхто не може зрозуміти, бо це повний управлінський хаос. Зрозуміти, хто стане керівником митниці і податкової – фізично неможливо", – наголосив інвестиційний банкір.

Що відомо про звільнення керівників Державної митної та Державної податкової служб

24 квітня Верховна Рада підтримала створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.

Того ж дня на позачерговому засіданні уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та очільника Державної митної служби Максима Нефьодова.

Крім того, без посад залишилися ще й заступники Нефьодова – Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов. Також звільнили Дмитра Венцковського, що був заступником Верланова.

Ймовірно, що відставки голів митниці та податкової служби ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський. За його словами, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.

Чинний міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував звільнення так: "Вони втратили довіру людей і мали піти. Це – перший крок до очищення фіскальних органів держави".

Дивіться відео: Сергія Фурси прокоментував звільнення Максима Нефьодова та Сергія Верланова