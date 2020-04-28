Це повний управлінський хаос, – Фурса про звільнення Нефьодова і Верланова
Звільнення Максима Нефьодова пояснюють тим, що митниця була неефективною. Ціна цього пояснення дорівнює нулю. Також причиною усунення з посади називали те, що митниця недовиконала план. Але це відбулося не через те, що прийшов Нефьодов і все зруйнував. План митниці прямо залежить від курсу валюти, адже доходи надходять в доларах.
Коли останні пів року гривня посилювалась, і в бюджеті закладали курс 29, а українська валюта де-факто була 25, то виконати план просто фізично неможливо. Адже якщо в доларах виконується план митниці, то надходження навіть збільшуються, а в гривнях вони падають. І зараз у цьому звинувачують Нефьодова. Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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На його думку, цінності Нефьодова не відповідають цінностям Єрмака (глава Офісу Президента – 24 канал). Нефьодов – це та людина, яка пішла після Майдану на хвилі реформаторських зусиль, і зараз він робив щось на митниці.
Втім додав, що те, що Максим Нефьодов зробив у ProZorro– це вдалося. Адже корупційний інтерес був розпорошений.
"Тому вони зробили систему, яка поборола всіх маленьких корупціонерчиків. А на митниці цей корупційний інтерес був не розпорошений, а концентрований, і цьому інтересу вдалося звільнення Нефьодова", – пояснив Сергій Фурса.
Довідка. Максим Нефьодов – ідеолог системи ProZorro. Це офіційний майданчик-партнер з прозорих державних закупівель.
Крім цього, Сергій Фурса відзначив, що фінансовий світ дивується з таких рішень влади. Зокрема, відомий фінансовий аналітик Тімоті Еш, який стежить за Україною, назвав звільнення Верланова і Нефьодова "ще одним ідіотським кроком Зеленського".
Тімоті Еш / Фото "Лівий берег"
За словами Сергія Фурси, це є люди з цінностями, яким довіряв бізнес. "Що буде далі, ніхто не може зрозуміти, бо це повний управлінський хаос. Зрозуміти, хто стане керівником митниці і податкової – фізично неможливо", – наголосив інвестиційний банкір.
Що відомо про звільнення керівників Державної митної та Державної податкової служб
- 24 квітня Верховна Рада підтримала створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.
- Того ж дня на позачерговому засіданні уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та очільника Державної митної служби Максима Нефьодова.
- Крім того, без посад залишилися ще й заступники Нефьодова – Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов. Також звільнили Дмитра Венцковського, що був заступником Верланова.
- Ймовірно, що відставки голів митниці та податкової служби ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський. За його словами, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.
- Чинний міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував звільнення так: "Вони втратили довіру людей і мали піти. Це – перший крок до очищення фіскальних органів держави".
Дивіться відео: Сергія Фурси прокоментував звільнення Максима Нефьодова та Сергія Верланова