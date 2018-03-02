Это пропаганда, – Путин отреагировал на заявления о новой "холодной войне"

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал мнения аналитиков о начале "новой холодной войны" пропагандистской риторикой.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой,

– отметил Путин.

Российский лидер считает, что гонка вооружений началась еще в 2002 году, "когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне".

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Кроме того, в ответ на вопрос, не является ли заявленное им новое вооружение только компьютерной графикой, лидер России заверил, что оно уже успешно прошло испытания.

"Оно все испытания прошло удачно. Это вооружение находится на разных этапах готовности. Одно еще требует доработки, другое уже доступно войскам и готово к применению", – сказал он.

Путин также заявил, что деньги, которые в США направили на создание систем противоракетной обороны, "были выброшены на ветер", ведь новейшее российское оружие способно их преодолевать.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что сейчас Россия находится на шаг впереди, чем остальные страны, в плане создания оружия на новых физических принципах. По его словам, существенные результаты были достигнуты в развитии лазерного оружия.