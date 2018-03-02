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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це пропаганда, – Путін відреагував на заяви про нову "холодну війну"

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Путін заперечує початок нової
Путін заперечує початок нової "холодної війни" / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав думки аналітиків про початок "нової холодної війни" пропагандистською риторикою.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC.

На мою думку, ті, хто кажуть, що почалася нова холодна війна, не аналітики, вони займаються пропагандою,
– наголосив Путін.

Російський лідер вважає, що гонка озброєнь почалася ще у 2002 році, "коли США ухвалили рішення вийти з угоди про протиракетну оборону".

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Окрім того, у відповідь на запитання, чи не є заявлене ним нове озброєння лише комп'ютерною графікою, лідер Росії запевнив, що воно вже успішно пройшло випробування.

"Воно всі випробування пройшло вдало. Це озброєння знаходиться на різних етапах готовності. Одне ще вимагає доопрацювання, інше вже доступне військам і готове до застосування" – сказав він.

Путін також заявив, що гроші, які в США направили на створення систем протиракетної оборони, "були викинуті на вітер", адже новітня російська зброя здатна їх долати.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що зараз Росія перебуває на крок попереду, ніж решта країн, у плані створення зброї на нових фізичних принципах. За його словами, суттєвих результатів було досягнуто в розвитку лазерної зброї.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Зброя
Джерело: 24 Канал
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