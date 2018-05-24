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Это сигнал для Кремля, – Гриценко о предоставлении Украине "Джавелинов"

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Предоставление Украине
Предоставление Украине "Джавелинов" является сигналом для Путина / Фото из открытых источников

После поставки в Украину американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", ВСУ получат еще оружие из других стран мира, которое заставит Путина значительно ослабить позиции России на Донбассе.

Об этом заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в интервью ZIK.

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Он отметил, что поставки "Джавелинов" не смогут кардинально поднять боеспособность украинской армии.

"Это только одна составляющая противодействия танковым атакам. Но это крайне важно с психологической точки зрения. Потому что на Западе абсолютно необоснованно и несправедливо с самого начала российской агрессии было установлено ограничение по предоставлению нам оружия. Сейчас наконец начало приходить осознание, что Украина защищает не только себя, но и мир и спокойствие в Европе", – отметил политик.

По словам экс-министра, поставки вооружений из США, как с самой мощной державы в мире, являются "сигналом для многих, в том числе и для Кремля".

И поэтому за этими первыми поставками будут поставки других видов вооружений из других стран. Важно, чтобы Путин почувствовал, что Украина не одна,
– отметил Гриценко.

Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 22 мая Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

Что такое "Джавелин"?
Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко Владимир Путин Война на Донбассе Украина – Россия Оружие Джавелин
Источник: 24 Канал
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