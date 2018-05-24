Це сигнал для Кремля, – Гриценко про надання Україні "Джавелінів"

Після поставки в Україну американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", ЗСУ отримають ще зброю з інших країн світу, яка змусить Путіна значно послабити позиції Росії на Донбасі.

Про це заявив екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко в інтерв'ю ZIK.

Читайте також: Порошенко назвав умову, за якої Україна застосує "Джавеліни" на Донбасі

Він наголосив, що поставки "Джавелінів" не зможуть кардинально підняти боєздатність української армії.

"Це тільки одна складова протидії танковим атакам. Але це вкрай важливо з психологічної точки зору. Тому що на Заході абсолютно необґрунтовано і несправедливо з самого початку російської агресії було встановлено обмеження щодо надання нам зброї. Зараз врешті-решт почало приходити усвідомлення, що Україна захищає не тільки себе, а й мир і спокій в Європі", – зауважив політик.

За словами екс-міністра, поставки озброєнь зі Сполучених Штатів, як з найпотужнішої держави у світі, є "сигналом для багатьох, в тому числі і для Кремля".

І тому за цими першими поставками будуть поставки інших видів озброєнь з інших країн. Важливо, аби Путін відчув, що Україна не наодинці,

– наголосив Гриценко.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 22 травня Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".

Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.