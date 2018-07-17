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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Это только начало: Пенс расхвалил встреча Трампа и Путина

46 Читати новину українською
Дональд Трамп и Майк Пенс
Дональд Трамп и Майк Пенс / Фото из открытых источников

Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина показала всему миру стремление американского лидера всегда ставить на первое место интересы Вашингтона.

Такое мнение высказал вице-президент США Майк Пенс, сообщает "Интерфакс".

"Разногласия между нашими США и Россией обсуждались всесторонне, и весь мир и весь американский народ увидели, что президент Дональд Трамп всегда ставить процветания и безопасности Америки на первое место", – заявил он.

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По словам Пенса, Трамп в Хельсинки добился того, что он описывал как прямой, открытый и продуктивный диалог.

И как сказал президент, это был конструктивный день, и это было только началом, 
– отметил вице-президент.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась первая двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. На переговорах говорили и об Украине, Путин вспомнил также о незаконной аннексии Россией Крыма.

Высказывания Трампа после встречи с Путиным раскритиковали американские конгрессмены.

Теги: Владимир Путин Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 Канал
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