Це тільки початок: Пенс розхвалив зустріч Трампа та Путіна

Зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна показала усьому світові прагнення американського лідера завжди ставити на перше місце інтереси Вашингтона.

Таку думку висловив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє "Інтерфакс".

"Розбіжності між нашими США і Росією обговорювалися всебічно, і весь світ і весь американський народ побачили, що президент Дональд Трамп завжди ставитиме процвітання і безпеку Америки на перше місце", – заявив він.

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За словами Пенса, Трамп в Гельсінкі домігся того, що він описував як прямий, відкритий і продуктивний діалог.

І як сказав президент, це був конструктивний день, і це було тільки початком,

– відзначив віце-президент.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулась перша двостороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом та господарем Кремля Володимиром Путіним. На переговорах говорили й про Україну, Путін згадав також про незаконну анексію Росією Криму.



Висловлювання Трампа після зустрічі з Путіним розкритикували американські конгресмени.