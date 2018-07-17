04:42
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
20°C 17°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Це тільки початок: Пенс розхвалив зустріч Трампа та Путіна

340 Читать новость на русском
Дональд Трамп та Майк Пенс
Дональд Трамп та Майк Пенс / Фото з відкритих джерел

Зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна показала усьому світові прагнення американського лідера завжди ставити на перше місце інтереси Вашингтона.

Таку думку висловив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє "Інтерфакс".

"Розбіжності між нашими США і Росією обговорювалися всебічно, і весь світ і весь американський народ побачили, що президент Дональд Трамп завжди ставитиме процвітання і безпеку Америки на перше місце", – заявив він.

Читайте також: Жоден президент США так себе не принижував, – Маккейн про зустріч Трампа з Путіним

За словами Пенса, Трамп в Гельсінкі домігся того, що він описував як прямий, відкритий і продуктивний діалог.

І як сказав президент, це був конструктивний день, і це було тільки початком,
– відзначив віце-президент.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулась перша двостороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом та господарем Кремля Володимиром Путіним. На переговорах говорили й про Україну, Путін згадав також про незаконну анексію Росією Криму.

Висловлювання Трампа після зустрічі з Путіним розкритикували американські конгресмени.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 16 липня: зустріч Трампа і Путіна та заяви екс-охоронця Януковича
16 липня, 22:28 Головні новини 16 липня: зустріч Трампа і Путіна та заяви екс-охоронця Януковича
3245
Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
16 липня, 22:00 Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
Блог Медіа 702
Підстава Росії, все для Путіна і смертельні торжества – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
16 липня, 21:33 Підстава Росії, все для Путіна і смертельні торжества – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1488
Дістануть із-під землі, або Як PayPal "вибиває" гроші з покійників
16 липня, 21:00 Дістануть із-під землі, або Як PayPal "вибиває" гроші з покійників
Борис Немировський 1100
Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка
16 липня, 20:01 Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка
2626
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Військових, яких підозрюють у розстрілі 4 побратимів, затримано, – ГПУ
 15 лютого , 12:37
Савченко побувала на перевірці у центрі судово-психіатричної експертизи
 19 квітня , 15:22
Верховна Рада отруює життя живим, тепер добралась і до мертвих, – експерт
 9 березня , 14:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук