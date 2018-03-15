"Это тупик": в Госдуме отреагировали на новые санкции США против России

Расширенные санкции США против России абсурдны, ведут только к информационному шуму и в тупик, а все это делается намеренно перед президентскими выборами в РФ.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа, передает "РИА Новости".

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"Это попытка обвинить, повесить ярлык и даже разбираться не будем: виновата Россия. И все это делается не просто так, а накануне, в первую очередь, выборов. Кто угодно придумывает что угодно, еще сейчас могут что-то придумать. (Новые санкции – "24") они ни к чему не приводят, только к очередному информационному шуму", – сказал политик.

Кроме того, российский чиновник добавил, что "это абсурдная ситуация, которая ведет в тупик".

Напомним, Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России. В частности, в него внесли 14 физических лиц и одну организацию – Агентство интернет-исследований. Большинство из них США обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.