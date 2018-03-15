"Це глухий кут": у Держдумі відреагували на нові санкції США проти Росії

Розширені санкції США проти Росії абсурдні, ведуть тільки до інформаційного шуму та в глухий кут, а все це робиться навмисно перед президентськими виборами у РФ.

Про це заявив заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексій Чепа, передає "РИА Новости".

Читайте також: Російським олігархам з оточення Путіна загрожують санкції від Британії

"Це спроба звинуватити, повісити ярлик і навіть розбиратися не будемо: винна Росія. І все це робиться не просто так, а напередодні, в першу чергу, виборів. Хто завгодно придумує що завгодно, ще зараз можуть щось придумати. (Нові санкції – "24") вони ні до чого не призводять, тільки до чергового інформаційного шуму", – сказав політик.

Окрім того, російський чиновник додав, що "це абсурдна ситуація, яка веде в глухий кут".

Нагадаємо, Міністерство фінансів США розширило список санкцій щодо Росії. Зокрема, до нього внесли 14 фізичних осіб та одну організацію – Агентство інтернет-досліджень. Більшість з них США звинуватили у втручанні у президентські вибори у США в 2016 році.