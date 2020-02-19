Это ужасный документ, – Волкер о скандальных 12 шагах для Украины

Презентованный и опубликованный в Мюнхене план о 12 шагах к большей безопасности в Украине является абсолютно неприемлемым – в нем отсутствуют упоминания о России-агрессоре.

Некоторые подписанты могли не понимать, что именно подписывают. Об этом сказал экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Европейской правде".

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Волкер не понимает, как этот документ мог появиться и был очень удивлен некоторым подписям под ним.

Да, я читал этот план. И при всем уважении к моему другу Вольфгангу Ишингеру, это – ужасный документ,

– сказал он.

Бывший спецпредставитель США предположил, что некоторые из подписантов этого документа сделали это "из-за отсутствия понимания украинской темы".

"Но зная часть этих людей, я могу предположить, что они не понимали истинного смысла того, что подписали. Ведь там есть пункты, звучащие логично – но есть и такие, которые являются крайне недопустимыми", – считает дипломат.

Волкер подчеркнул, что этот документ вообще не упоминает о том, что Россия не выполняет Минские договоренности. Там нет упоминаний о российских войсках на Донбассе и отказе РФ их отводить. Отсутствуют упоминания и о том, что Россия не забирает свое тяжелое вооружение, не соблюдает перемирие, не ликвидирует незаконные вооруженные формирования.

И хотя все это не сделано, они находят смелость утверждать, что внешние игроки, включая Россию, имеют право голоса относительно будущего политического устройства Украины?

– добавил Волкер.

Что за "план к безопасности" предложили в Мюнхене

Его презентовали на Мюнхенской конференции 14 февраля – и документ сразу вызвал шквал критики. Американские эксперты сразу отметили, что некоторые из шагов очень перекликаются с идеями, которые навязывает Россия.

Скандальные тезисы. В частности, этот план предусматривал возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу. Он предлагает постепенное снятие санкций с России, сближение России с Евросоюзом. План также предлагает "Всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

После огласки план удалили из сайта Мюнхенской конференции по безопасности, но уже на следующий день вернули.

В разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тяготением к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов. К работе над документом присоединился и совет России по международной политике, а еще – организатор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и представители европейской сети лидерства.