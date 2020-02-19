Це жахливий документ, – Волкер про скандальні 12 кроків для України

Презентований і опублікований в Мюнхені план про 12 кроків до більшої безпеки в Україні» є абсолютно неприйнятним – у ньому відсутні згадки про Росію-агресора.

Деякі підписанти могли не розуміти, що саме підписують. Про це сказав ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю "Європейській правді".

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Волкер не розуміє, як цей документ міг з’явитися і був дуже здивований деякими підписами під ним.

Так, я читав цей план. І за всієї поваги до мого друга Вольфганга Ішингера, це — жахливий документ,

– сказав він.

Колишній спецпредставник США припустив, що дехто із підписантів цього документу зробили це "через брак розуміння української теми".

"Але знаючи частину цих людей, я можу припустити, що вони не розуміли справжній сенс того, що підписали. Адже там є пункти, що звучать логічно – але є і ті, що є украй неприпустимими", – вважає дипломат.

Волкер наголосив, що цей документ взагалі не згадує про те, що Росія не виконує Мінські домовленості. Там немає згадок про російські війська на Донбасі і відмову РФ їх відводити. Відсутні згадки і про те, що Росія не забирає своє важке озброєння, не дотримується перемир’я, не ліквідовує незаконні збройні формування.

І хоча все це не зроблене, вони знаходять сміливість стверджувати, що зовнішні гравці, включаючи Росію, мають право голосу щодо майбутнього політичного устрою України?

– додав Волкер.

Що за "план до безпеки" запропонували у Мюнхені

Його презентували на Мюнхенській конференції 14 лютого – і документ відразу викликав шквал критики.Американські експерти відразу наголосили, що деякі з кроків дуже перегукуються з ідеями, які нав'язує Росія.

Скандальні тези. Зокрема, цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу. Він пропонує поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росії із Євросоюзом. План також пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

Після розголосу план видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції, але вже наступного дня повернули.

В розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів. До роботи над документом долучилась і рада Росії з міжнародної політики, а ще – організатор Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер та представники європейської мережі лідерства.