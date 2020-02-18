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      Вольфганг Ішингер потрапив до бази "Миротворця": що відомо про німецького політика

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      Німецького дипломата звинувачують у замаху на суверенітет України / Gettyimages.com

      Вольфганг Ішингер підписав так званий "план з мирного врегулювання на Донбасі", який ніхто не погодив з Україною. Через це очільник Мюнхенської конференції з безпеки потрапив до бази "Миротворця". Його звинувачують у замаху на суверенітет України. Факти з біографії німецького дипломата – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Біографія Вольфганга Ішингера

      Вольфгангу Ішингеру 74 роки, народився у Нюртінгені. Ішингер – німецький дипломат, а також з 2009 року – голова щорічної Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки.

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      Освіта

      Вольфганг Ішингер за програмою обміну студентами США у 1963 році навчався у старшій школі в штаті Іллінойс протягом року.

      У 1966 – 1972 роках вивчав право в університетах Бонна і Женеви.

      У 1972 році Ішингер отримав диплом юриста та продовжив навчання в Школі права і дипломатії імені Флетчера. У 1973 році він отримав ступінь магістра права.

      Вольфганг Ішингер
      Ішингер з 2009 року очільник Мюнхенської конференції / Фото: РІА

      Кар’єра

      • Після закінчення навчання і до 1975 року Вольфганг Ішингер служив у канцелярії Генсекретаря ООН в Нью-Йорку.
      • Цього ж року Ішингер почав дипломатичну службу в Німеччині. Він працював в апараті політичного планування Федерального міністерства закордонних справ і в посольстві Німеччини в Вашингтоні.
      • З 1982 року почав службу в штаті Федерального міністра закордонних справ. А у 1985 році став особистим секретарем міністра. Ще через два роки Ішингер очолив апарат кабінету міністрів і парламенту.
      • Вольфганга Ішингера у 1990 році призначили міністром і начальником політичного відділу посольства Німеччини в Парижі.
      • У 1993 – 1995 роках Ішингер обіймав посаду директора апарату політичного планування Федерального міністерства закордонних справ.
      • До 1998 року працював директором політичного департаменту німецького МЗС.
      • Вольфганг Ішингер до 2001 року представляв уряд Німеччини в численних міжнародних та європейських форумах, включаючи ООН, НАТО і ЄС.
      • У 2001 – 2006 роках – посол Німеччини в США.
      • З 2006 по травень 2008 року – посол Німеччини у Великобританії.
      • З 2009 року Ішингер є очільником щорічної Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки.
      • У травні 2014 року його призначили посередником ОБСЄ в українському конфлікті, також дипломат відповідає за переговори між Києвом і регіонами.

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      Сім'я

      Вольфганг Ішингер був двічі одружений. Від першого шлюбу має двох дітей. Теперішня дружина – журналістка та письменниця, працювала керівником берлінської газети "Рейнішер Меркур".

      Родина має трьох дітей.

      Ішингер Німеччина Миротворець
      Ішингер потрапив до бази "Миротворця" / Фото: Getty images

      Чому Вольфганг Ішингер потрапив до бази "Миротворця"? Німецький дипломат Ішингер – співавтор проросійського плану "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

      Документ має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією. Однак без повернення Криму Україні та без виконання вимог української сторони щодо Донбасу. План пропонує поступово зняти санкції з Росії. А також запустити "всеукраїнський загальнонаціональний діалог" щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляди сусідніх країн, зокрема й Росії.

      План "12 кроків для досягнення миру в Україні": що відомо

      • 14 лютого три європейські неурядові організації, серед них авторитетна Мюнхенська конференція, співпрацюючи з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".
      • Керівництво Мюнхенської конференції заявило, що офіційно не визнає документ. Та наголосило, що такий план є приватною ініціативою, і його було видалено з офіційного сайту конференції.
      • Однак уже 15 лютого план знову з'явився на сайті конференції.
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Публікації Мюнхенська конференція Миротворець
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