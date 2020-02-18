Вольфганг Ішингер потрапив до бази "Миротворця": що відомо про німецького політика

Вольфганг Ішингер підписав так званий "план з мирного врегулювання на Донбасі", який ніхто не погодив з Україною. Через це очільник Мюнхенської конференції з безпеки потрапив до бази "Миротворця". Його звинувачують у замаху на суверенітет України. Факти з біографії німецького дипломата – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Вольфганга Ішингера

Вольфгангу Ішингеру 74 роки, народився у Нюртінгені. Ішингер – німецький дипломат, а також з 2009 року – голова щорічної Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки.

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Освіта

Вольфганг Ішингер за програмою обміну студентами США у 1963 році навчався у старшій школі в штаті Іллінойс протягом року.

У 1966 – 1972 роках вивчав право в університетах Бонна і Женеви.

У 1972 році Ішингер отримав диплом юриста та продовжив навчання в Школі права і дипломатії імені Флетчера. У 1973 році він отримав ступінь магістра права.



Ішингер з 2009 року очільник Мюнхенської конференції / Фото: РІА

Кар’єра

Після закінчення навчання і до 1975 року Вольфганг Ішингер служив у канцелярії Генсекретаря ООН в Нью-Йорку.

Цього ж року Ішингер почав дипломатичну службу в Німеччині. Він працював в апараті політичного планування Федерального міністерства закордонних справ і в посольстві Німеччини в Вашингтоні.

З 1982 року почав службу в штаті Федерального міністра закордонних справ. А у 1985 році став особистим секретарем міністра. Ще через два роки Ішингер очолив апарат кабінету міністрів і парламенту.

Вольфганга Ішингера у 1990 році призначили міністром і начальником політичного відділу посольства Німеччини в Парижі.

У 1993 – 1995 роках Ішингер обіймав посаду директора апарату політичного планування Федерального міністерства закордонних справ.

До 1998 року працював директором політичного департаменту німецького МЗС.

Вольфганг Ішингер до 2001 року представляв уряд Німеччини в численних міжнародних та європейських форумах, включаючи ООН, НАТО і ЄС.

У 2001 – 2006 роках – посол Німеччини в США.

З 2006 по травень 2008 року – посол Німеччини у Великобританії.

З 2009 року Ішингер є очільником щорічної Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки.

У травні 2014 року його призначили посередником ОБСЄ в українському конфлікті, також дипломат відповідає за переговори між Києвом і регіонами.

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Сім'я

Вольфганг Ішингер був двічі одружений. Від першого шлюбу має двох дітей. Теперішня дружина – журналістка та письменниця, працювала керівником берлінської газети "Рейнішер Меркур".

Родина має трьох дітей.



Ішингер потрапив до бази "Миротворця" / Фото: Getty images

Чому Вольфганг Ішингер потрапив до бази "Миротворця"? Німецький дипломат Ішингер – співавтор проросійського плану "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".



Документ має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією. Однак без повернення Криму Україні та без виконання вимог української сторони щодо Донбасу. План пропонує поступово зняти санкції з Росії. А також запустити "всеукраїнський загальнонаціональний діалог" щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляди сусідніх країн, зокрема й Росії.

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