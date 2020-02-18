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      Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца": что известно о немецком политике

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      Немецкого дипломата обвиняют в покушении на суверенитет Украины / Reuters

      Вольфганг Ишингер подписал так называемый "план по мирному урегулированию на Донбассе", который никто не согласовал с Украиной. Из-за этого глава Мюнхенской конференции по безопасности попал в базу "Миротворца". Его обвиняют в покушении на суверенитет Украины. Факты из биографии немецкого дипломата – читайте в материале 24 канала.

      Биография Вольфганга Ишингера

      Вольфгангу Ишингеру 74 года, родился в Нюртингене. Ишингер – немецкий дипломат, а также с 2009 года – председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности.

      Интересно: Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца"

      Образование

      Вольфганг Ишингер по программе обмена студентами США в 1963 году учился в старшей школе в штате Иллинойс в течение года.

      В 1966 – 1972 годах изучал право в университетах Бонна и Женевы.

      В 1972 году Ишингер получил диплом юриста и продолжил обучение в Школе права и дипломатии имени Флетчера. В 1973 году он получил степень магистра права.

      Вольфганг Ішингер
      Ишингер с 2009 года глава Мюнхенской конференции / Фото: РИА

      Карьера

      • После окончания обучения и до 1975 года Вольфганг Ишингер служил в канцелярии генсекретаря ООН в Нью-Йорке.
      • В том же году Ишингер начал дипломатическую службу в Германии. Он работал в аппарате политического планирования Федерального министерства иностранных дел и в посольстве Германии в Вашингтоне.
      • С 1982 года начал службу в штате Федерального министра иностранных дел. А в 1985 году стал личным секретарем министра. Еще через два года Ишингер возглавил аппарат кабинета министров и парламента.
      • Вольфганга Ишингера в 1990 году назначили министром и начальником политического отдела посольства Германии в Париже.
      • В 1993 – 1995 годах Ишингер занимал должность директора аппарата политического планирования Федерального министерства иностранных дел.
      • До 1998 года работал директором политического департамента германского МИДа.
      • Вольфганг Ишингер до 2001 года представлял правительство Германии в многочисленных международных и европейских форумах, включая ООН, НАТО и ЕС.
      • В 2001 – 2006 годах – посол Германии в США.
      • С 2006 по май 2008 года – посол Германии в Великобритании.
      • С 2009 года Ишингер является главой ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности.
      • В мае 2014 года был назначен посредником ОБСЕ в украинском конфликте, также дипломат отвечает за переговоры между Киевом и регионами.

      Читайте также: Пророссийский план в Мюнхене: анализ скандального документа о завершении войны в Украине

      Семья

      Вольфганг Ишингер был дважды женат. От первого брака имеет двоих детей. Нынешняя жена – журналистка и писательница, работала руководителем берлинской газеты "Рейнишер Меркур".

      Семья имеет троих детей.

      Ішингер Німеччина Миротворець
      Ишингер попал в базу "Миротворца" / Фото: Getty images

      Почему Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца"?
      Немецкий дипломат Ишингер – соавтор пророссийского плана "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

      Документ имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией. Однако без возврата Крыма Украине и без требований украинской стороны относительно Донбасса. План предлагает постепенно снять санкции с России. А также запустить "всеукраинский общенациональный диалог" относительно определения новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседних стран, включая Россию.

      План "12 шагов для достижения мира в Украине": что известно

      • 14 февраля три европейские неправительственные организации, среди них авторитетная Мюнхенская конференция, сотрудничая с Российским советом международных дел, обнародовали документ "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".
      • Руководство Мюнхенской конференции заявило, что официально не признает документ. И отметило, что такой план является частной инициативой и был удален с официального сайта конференции.
      • Однако уже 15 февраля план снова появился на сайте конференции.
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Публикации Мюнхенская конференция Миротворец
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