Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца": что известно о немецком политике

Вольфганг Ишингер подписал так называемый "план по мирному урегулированию на Донбассе", который никто не согласовал с Украиной. Из-за этого глава Мюнхенской конференции по безопасности попал в базу "Миротворца". Его обвиняют в покушении на суверенитет Украины. Факты из биографии немецкого дипломата – читайте в материале 24 канала.

Биография Вольфганга Ишингера

Вольфгангу Ишингеру 74 года, родился в Нюртингене. Ишингер – немецкий дипломат, а также с 2009 года – председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности.

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Образование

Вольфганг Ишингер по программе обмена студентами США в 1963 году учился в старшей школе в штате Иллинойс в течение года.

В 1966 – 1972 годах изучал право в университетах Бонна и Женевы.

В 1972 году Ишингер получил диплом юриста и продолжил обучение в Школе права и дипломатии имени Флетчера. В 1973 году он получил степень магистра права.



Ишингер с 2009 года глава Мюнхенской конференции / Фото: РИА

Карьера

После окончания обучения и до 1975 года Вольфганг Ишингер служил в канцелярии генсекретаря ООН в Нью-Йорке.

В том же году Ишингер начал дипломатическую службу в Германии. Он работал в аппарате политического планирования Федерального министерства иностранных дел и в посольстве Германии в Вашингтоне.

С 1982 года начал службу в штате Федерального министра иностранных дел. А в 1985 году стал личным секретарем министра. Еще через два года Ишингер возглавил аппарат кабинета министров и парламента.

Вольфганга Ишингера в 1990 году назначили министром и начальником политического отдела посольства Германии в Париже.

В 1993 – 1995 годах Ишингер занимал должность директора аппарата политического планирования Федерального министерства иностранных дел.

До 1998 года работал директором политического департамента германского МИДа.

Вольфганг Ишингер до 2001 года представлял правительство Германии в многочисленных международных и европейских форумах, включая ООН, НАТО и ЕС.

В 2001 – 2006 годах – посол Германии в США.

С 2006 по май 2008 года – посол Германии в Великобритании.

С 2009 года Ишингер является главой ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности.

В мае 2014 года был назначен посредником ОБСЕ в украинском конфликте, также дипломат отвечает за переговоры между Киевом и регионами.

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Семья

Вольфганг Ишингер был дважды женат. От первого брака имеет двоих детей. Нынешняя жена – журналистка и писательница, работала руководителем берлинской газеты "Рейнишер Меркур".

Семья имеет троих детей.



Ишингер попал в базу "Миротворца" / Фото: Getty images

Почему Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца"?

Немецкий дипломат Ишингер – соавтор пророссийского плана "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".



Документ имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией. Однако без возврата Крыма Украине и без требований украинской стороны относительно Донбасса. План предлагает постепенно снять санкции с России. А также запустить "всеукраинский общенациональный диалог" относительно определения новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседних стран, включая Россию.

План "12 шагов для достижения мира в Украине": что известно