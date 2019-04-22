Это вызов для Польши и ЕС – польские СМИ о победе Зеленского

Петр Порошенко был Президентом Украины во время войны с Россией, которая не перебирает методов для дискредитации и ослабления Украины. Хотя у Украины были причины для желания сменить президента, но Владимир Зеленский – это неизвестность.

Украина под руководством Порошенко выдержала давление России, а война на Донбассе и оккупация Крыма дали начало новой украинской идентичности, пишет Gazeta Wyborcza.

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Издание отмечает, что желание избрать другого президента у украинцев оправдано, поскольку им надоела "коррупция, слабость власти, медленные реформы, низкие пенсии и нехватка рабочих мест".

Однако именно за последние пять лет страна сделала исторический выбор: разорвала старые связи с Москвой и прибыла в порт Европы, начав развивать сотрудничество с НАТО. С другой стороны, Зеленский как президент – это "неизвестность".

Многие наивно верят, что будет вести себя так же, как скромный президент из сериала "Слуга народа". Но настоящая политика не такая простая, как в кино. Так же неизвестно, как Зеленский будет продолжать реформы, начатые его предшественником, и как будет строить отношения с Евросоюзом,

– пишет издание

Со своей стороны, страны ЕС должны сделать все, чтобы отношения с Киевом развивались лучше, особенно – поддерживать в противостоянии российской агрессии и шантажа.

Издание также отмечает, что смена власти – это "шанс на новое дыхание" в польско-украинских отношениях, которые в последнее время ухудшились из-за исторических споров между Варшавой и Киевом.

"Президент Дуда должен как можно скорее пригласить нового президента в Польшу, наладить с ним личные отношения и вернуться на путь сотрудничества и примирения." Именно из уст польского президента Зеленский должен услышать, что дорога в Европу очень сложная. И на ней очень легко сломать политическую карьеру", – говорится в материале.

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Авторы отмечают, что у Украине нет другой возможности. Если она откажется от своих европейских стремлений, то может быстро превратиться в провальное государство, буферную зону между Востоком и Западом. На это и надеются в Кремле.

Окончательные результаты Национального экзит-пола