Петро Порошенко був Президентом України в час війни із Росією, яка не перебирає методів для дискредитації та ослаблення України. Хоча в України були причини для бажання змінити президента, але Володимир Зеленський – це невідомість.

Україна під керівництвом Порошенка витримала тиск Росії, а війна на Донбасі й окупація Криму дали початок новій українській ідентичності, пише Gazeta Wyborcza.

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Видання зазначає, що бажання обрати іншого президента в українців виправдане, оскільки їм набридла "корупція, слабкість влади, повільні реформи, низькі пенсії й нестача робочих місць".

Однак саме за останні п’ять років країна зробила історичний вибір: розірвала старі зв’язки з Москвою і прибула в порт Європи, почавши розвивати співпрацю з НАТО. З іншого боку, Зеленський як президент – це "невідомість".

Багато-хто наївно вірять, що буде поводитися так само, як скромний президент з серіалу "Слуга Народу". Але справжня політика не така проста, як у кіно. Так само невідомо, як Зеленський буде продовжувати реформи, розпочаті його попередником, і як буде розбудовувати відносини з Євросоюзом,

– пише видання

Зі свого боку, країни ЄС повинні зробити все, щоб відносини з Києвом розвивалися якнайкраще, особливо – підтримувати в опорі російській агресії та шантажу.

Видання також зазначає, що зміна влади – це "шанс на новий подих" в польсько-українських відносинах, які останнім часом погіршилися через історичні суперечки між Варшавою і Києвом.

"Президент Анджей Дуда повинен якомога швидше запросити нового президента в Польщу, налагодити з ним особисті відносини й повернутися на шлях співпраці й примирення. "Саме з уст польського президента Зеленський повинен почути, що дорога в Європу дуже складна. І на ній дуже легко зламати політичну кар’єру", - йдеться у матеріалі.

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Автори наголошують, що в України немає іншої можливості. Якщо вона відмовиться від своїх європейських прагнень, то може швидко перетворитися на провальну державу, буферну зону між Сходом і Заходом. На це й сподіваюся у Кремлі.



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