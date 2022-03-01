Этого мало, – военные из Николаевщины просят еще больше дождевиков из-за ливней

Волонтеры помогли с тысячами дождевиков, которые роздали нашим военным на блокпостах. Однако из-за ливней этого мало, поэтому защитники Николаевской области просят о дополнительных дождевиках, лекарствах, рукавицах и носках.

Об этом рассказал николаевский волонтер Денис Барашковский. Он сообщил, что к ненастью готовились, однако заготовленного оказалось недостаточно.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Нужны также лекарства, дождевики и перчатки

Но, наверное, это мало. Плащи, дождевики, носки, перчатки, балаклавы, медицинские средства для защиты горла и обезболивающие таблетки от головной и зубной боли. Это очень нужно,

– подчеркнул Барашковский.

Волонтеры советуют искать места, где проходит постоянный сбор помощи. Еще один способ присоединиться – присоединиться к обороне города.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.