Этого мало, – военные из Николаевщины просят еще больше дождевиков из-за ливней
Источник:"Суспільне. Николаев"
Волонтеры помогли с тысячами дождевиков, которые роздали нашим военным на блокпостах. Однако из-за ливней этого мало, поэтому защитники Николаевской области просят о дополнительных дождевиках, лекарствах, рукавицах и носках.
Об этом рассказал николаевский волонтер Денис Барашковский. Он сообщил, что к ненастью готовились, однако заготовленного оказалось недостаточно.
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Нужны также лекарства, дождевики и перчатки
Но, наверное, это мало. Плащи, дождевики, носки, перчатки, балаклавы, медицинские средства для защиты горла и обезболивающие таблетки от головной и зубной боли. Это очень нужно,
– подчеркнул Барашковский.
Волонтеры советуют искать места, где проходит постоянный сбор помощи. Еще один способ присоединиться – присоединиться к обороне города.
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